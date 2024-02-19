Минцифры ищет руководителя ИБ-департамента

Минцифры ищут желающего занять место главы Департамента информационной безопасности. Предыдущий покинул свой пост в ноябре 2023 г.

Разыскивается главный по безопасности

19 февраля 2024 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о поиске главы директора Департамента обеспечения кибербезопасности на рынке труда. Информация о вакансии была опубликована на сайте ведомства, в его Telegram-канале и на сайте HeadHunter.

Главными задачами на этой должности являются защита ключевых информационных систем, ИТ-инфраструктуры государства и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), борьба с кибермошенничеством, фишингом и фродом, а также дальнейшее развитие рынка, услуг и отрасли ИБ.

Подходящий кандидат должен иметь высшее техническое образование, глубокие знания в отрасли, опыт реализации крупных федеральных ИБ-проектов, опыт управления большими командами, а также знать актуальное законодательство и понимать регулирование Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ России.

Фото: Минцифры Правительственный комплекс в Москва-Сити , в котором располагается офис ведомства

На сайте для поиска работы hh.ru ведомство дополнительно указало, что требуется более шести лет опыта работы. По данным CNews, Минцифры предлагают заработную плату на этой должности в 433,3 тыс. руб ежемесячно.

Подробности ухода прошлого главы ИБ в Минцифры

В ноябре 2023 г. CNews сообщал, что Владимир Бенгин оставил должность, которую занимал с 18 июня 2021 г. Тогда он лично подтвердил увольнение по собственному желанию, но не уточнил новое место работы.

На момент выхода материала он занимает должность директора по продуктовому развитию в компании «Солар», о чем было объявлено так же в ноябре 2023 г.

Под руководством Владимира Бенгина Минцифры запустило тестирование информационных систем «белыми хакерами» на наличие уязвимостей (Bug Bounty) и платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод» для борьбы с мошенниками.

Также он приложил руку к законопроекту об оборотных штрафах за утечку персональных данных, который был принят в первом чтении Госдумой в январе 2023 г.

В ведомстве не ответили на вопрос CNews, занимал ли кто-то еще должность руководитель ИБ-департамента в Минцифры, кроме Владимира Бенгина, с момента его отставки.

Трудная осень 2023 года

За три осенних месяца прошлого года, помимо Владимира Бенгина, ведомство покинули три замминистра, а именно, статс-секретарь Олег Пак, который проработал в министерстве 11 лет, Дмитрий Ким, который отвечал за электросвязь и телекоммуникации и Дмитрий Огуряев. Последний отвечал за разработку электронного правительства с 2020 г.

Олег Пак перешел в «Ростелеком» и занял должность старшего вице-президента.

По данным Минцифры, Дмитрий Ким покинул ведомство по семейным обстоятельствам. На момент выхода материала должности Кима и Огуряева неизвестны.