Финансовая столица мира отказывается от Oracle

Лондонский Сити готовится к полному отказу от программного обеспечения Oracle. Импортозамещение в данном случае не планируется – вместо британских разработок будет внедрена ERP-система прямиком из Германии – необходимое количество лицензий закупят у SAP.

Немецкое вместо американского

Лондонский Сити (City of London), известный как финансовый хаб Великобритании и всего мира (по крайней мере до второй половины XX века), готовится к полному отказу от программного обеспечения и облачных сервисов американской компании Oracle, пишет издание The Register. Прямо сейчас администрация Сити ищет системного интегратора, который реализует задуманный масштабный план миграции с Oracle.

Замена продукции Oracle уже найдена – и облака, и новую ERP-систему предоставит немецкая компания SAP. Следует отметить, что и SAP, и Oracle в 2022 г. бежали из России на фоне начала спецоперации на Украине, хотя срок их деятельности на российском рынке к тому моменту исчислялся десятилетиями. Oracle ретировалась моментально, попутно обанкротив свое российское юрлицо, SAP же завершила процесс лишь к концу 2023 г. В начале 2024 г. она ввела новые антироссийские санкции.

Фото: João Barbosa / Unsplash Сити идет против других госорганов Британии. Те, напротив, все чаще переходят на Oracle

Лондонский Сити, он же «Квадратная миля» из-за своей площади в 2,9 квадратных километра – это древнее административно-территориальное образование. Сити расположен непосредственно в центре региона Большой Лондон и, будучи основанным в 47 г. нашей эры и сформированным на базе древнеримского города Лондиниум, является историческим ядром Лондона.

Масштабная миграция

Причины, по которым администрация Лондонского Сити решила отказаться от ПО и сервисов Oracle, на момент публикации материала не раскрывались. Но, вполне вероятно, что это связано с тем, что имеющиеся в распоряжении Сити решения компании не способны удовлетворить все потребности «Квадратной мили».

В частности, Сити эксплуатирует ПО Oracle E-business Suite 12, которое применяет для управления финансами и недвижимостью, чего ему явно недостаточно. На это указывает тот факт, что в дополнение Oracle E-business Suite 12 приходится работать в стороннем ПО для управления персоналом и расчета заработной платы.

Судя по всему, именно эта раздробленность и послужила причиной для отказа от экосистемы Oracle. В своем заявлении о поиске системного интегратора официальные представители Сити заявили: «Как сложная, многогранная организация, мы тщательно рассмотрели наши требования и с нетерпением ожидаем совместной работы с системным интегратором для внедрения комплексной ERP-системы (системы управления предприятием), которая охватывает все основные бизнес-функции и легко интегрирует их для поддержки стратегических целей нашей организации. и операционная эффективность» (As a complex, multi-faceted organisation we have thoroughly reviewed our requirements and look forward to working with an SI partner to implement an end-to-end ERP system that covers all essential business functions and seamlessly integrates them to support our organisation's strategic objectives and operational efficiency).

Деньги – не главное

На момент выхода материала ни SAP, ни администрация Лондонского Сити не раскрывали сумму сделки, а также дату заключения контракта. Также не было данных и о максимальной сумме, которую власти Сити готовы заплатить будущему подрядчику в обмен на услуги по замене ПО Oracle и сторонних компаний на единую ERP-систему SAP. По предварительным данным, системный интегратор должен быть определен к июню 2024 г.

Но, как пишет The Register, внезапный отказ от продукции Oracle может увеличить расходы Лондонского Сити на миграцию. Так, в ноябре 2023 г. «Квадратная миля» заключила с Oracle контракт на сумму 233 147 фунтов стерлингов (около $294 тыс.) на «приобретение дополнительных лицензий (которые сопровождаются 12-месячной технической поддержкой) и постоянную техническую поддержку существующих лицензий» до 31 марта 2026 г.

При этом в Сити признались, что используют одни и те же основные программные системы для учета финансов, кадров, зарплаты и закупок более 20 лет. В заявлении сказано, что в настоящее время часть из них давно не поддерживается разработчиком, то есть Oracle. Это тоже стало причиной для миграции.

У Сити свой путь

Что примечательно, в вопросе цифровизации Лондонский Сити «плывет против течения», пишет The Register. Другие госорганы Великобритании, наоборот, решили отказаться от SAP в пользу решений других компаний – так потупили, например, Городской совет Бирмингема, Совет графства Восточный Суссекс, Совет графства Западный Суссекс и Совет графства Суррей.

Так, Бирмингем решил перейти на софт Oracle, а Суррей сделал выбор в пользу ERP-системы компании Unit4. Впрочем, впоследствии такой переход привел к весьма неприятным последствиям – в конце 2023 г. Городской совет Бирмингема, как сообщал CNews, объявил себя банкротом из-за гигантских расходов на переход с SAP на Oracle, а Совет графства Суррей испытывал трудности со своевременными и полноразмерными выплатами сотрудникам образовательных учреждений. Впрочем, в Британии есть и схожие с Лондонским Сити примеры. В сентябре 2014 г. CNews писал об отказе Минздрава Британии от софта Oracle, хотя и вовсе не в пользу SAP – ведомство официально перевело национальную базу данных о пациентах на открытый стек NoSQL.

Администрация Лондонского Сити надеется, что ее переход с Oracle на SAP окажется более успешным. Но в самой Германии есть очень яркий пример разочарования в продукции SAP – как сообщал CNews, летом 2018 г. крупнейший немецкий дискаунтер Lidl отказался от системы SAP по причине затратности и негладкой ее работы. На развитие системы было потрачено семь лет и 500 млн евро. В Lidl объявили о решении вернуться к собственному решению, которое использовали до перехода на SAP.