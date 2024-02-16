Российский инфраструктурный гигант потратит на сервера и СХД треть миллиарда

«Россетям» требуется обновление и дополнение ИТ-инфраструктуры по всей стране. Компания рассчитывает закупить новую вычислительную технику уже в марте 2024 г. почти на 350 млн руб.

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Как выяснил CNews, «Россети» закупят 55 серверов и одну систему хранения данных (СХД) на 346 млн руб. Вычислительная техника будет распределена между девятью объектами компании по всей стране: двумя в Москве и по одному в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Железноводске Ставропольского края.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 31 января 2024 г. Участники могли подать заявки до 16 февраля 2024 г. Итоги будут подведены 6 марта 2024 г.

В техзадании указано, что инфраструктурному оператору России потребуется две разных конфигурации серверов: 16 серверов первого типа и 39 серверов второго типа. Разница между ними заключается в структуре основной подсистемы хранения сервера: сервера первого типа должны иметь не четыре SAS-накопителя объемом не менее 10 ТБ, а второго типа четыре аналогичных накопителя, но уже объемом 2,4 ТБ.

Вся закупаемая техника должна быть внесена в Единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России.

Технические характеристики серверов

В документации сказано, что сервера должны иметь два установленных процессора, каждый из которых располагает 12 ядрами и 24 потоками, при базовой частоте не ниже 2,4 ГГц и объеме кэш памяти не менее 16,5 Мб. При этом, процессоры должны обеспечивать работу оперативной памяти в шестиканальном или восьмиканальном режиме при максимальной частоте не ниже 2400 МГц.

Само устройство должно поддерживать установку оперативной памяти (RAM) DDR4 с рабочей частотой модулей не ниже 3200 МГц, а объем каждого из модулей памяти – не ниже 256 Гб. Затем в техзадании сказано, что общий объем установленной RAM памяти должен быть не менее 384 Гб, а каждый установленный модуль должен быть объемом не менее 64 Гб, что не подходит под предыдущее требование заказчика.

В сервере должно быть установлено два SSD-накопителя объемом 480 Гб каждый. Также сервер должен быть защищен от потери данных с помощью суперконденсатного моделя.

Требования заказчика к СХД

Позавчера, 14 февраля 2024 г., CNews сообщал, что петербургский филиал «Россетей» закупит единственную СХД за 100 млн руб.

В этот раз пожелания заказчика по количеству предустановленных SSD-накопителей с интерфейсом SAS 3.0 (поддерживает подключать несколько накопителей, а не один как в случае с SSD) изменились: вместо 68 накопителей по 3,84 Тб «Россети» хотели бы приобрести СХД с 48 накопителями по 7,68 Тб.

В остальном, требования к СХД похожи на уже освещенный тендер.

Дисковая полка расширения должна поддерживать установку не менее 94 накопителей с максимальным объемом хранения не менее 30 ТБ каждый и поддержкой протокола SAS 3.0, а объем кэш-памяти должен составлять не менее 1 ТБ.