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Российский инфраструктурный гигант потратит 100 миллионов на единственную СХД

«Россети» продолжают импортозамещение в соответствии с указом Президента России №166. Петербургский филиал «Россети Ленэнерго» приобретет СХД, совместимую с отечественными ОС на базе Linux.

100 млн рублей за одну СХД

Как выяснил CNews, «Россети Ленэнерго» приобретет одну систему хранения данных (СХД) за 100 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 9 февраля 2024 г. Участники могут подать заявки до 26 февраля 2024 г. 19 марта 2024 г. будет определен победитель торгов.

В соответствии с техзаданием, в самой системе хранения данных должно быть предустановлено не менее 68 твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом SAS 3.0, емкостью не менее 3,84 ТБ и ресурсом не менее одного цикла перезаписи полного объема накопителей в сутки (DWPD или Disk Write per Day).

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Фото: whatwolf / Фотобанк Freepik
Петербургский филиал «Россетей» готов заплатить сто миллионов рублей за одну СХД

Также СХД должна поддерживать работу с отечественными операционными системами (ОС) Astra Linux, Alt Linux, «Ред ОС».

Технические характеристики СХД

Предполагается установка СХД в стандартный 19-дюймовый шкаф, так как в документации указано, что контроллеры хранения и дисковая полка должны быть выполнения в форм-факторе для использования в этом шкафу.

Устройство должно быть отказоустойчивым, а коммутация между контроллерами СХД должна происходить на базе протокола с распределенным доступом к памяти и с высокой пропускной способностью не менее 200 Гбит/с.

Дисковая полка расширения должна поддерживать установку не менее 94 SAS (поддерживает подключать несколько накопителей, а не один как в случае с SSD) накопителей с максимальным объемом хранения не менее 30 ТБ каждый и поддержкой протокола SAS 3.0, а объем кэш-памяти должен составлять не менее 1 ТБ.

Контроллеры хранения СХД должны поддерживать установку не менее двух резервируемых блоков питания.

Первопричина импортозамещения «Россетей»

Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указом Президента России Владимира Путина №166, в котором установлены жесткие сроки для перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные технологии.

С лета 2023 г. «Россети» активно импортозамещаются, закупая отечественное программное обеспечение. Например, в сентябре 2023 г. вышеупомянутая «Россети Ленэнерго» закупила 25 программно-аппаратных комплексов на иностранном «железе», но с планами перевести их на отечественный софт. На это было выделено 690 млн руб.

А уже в октябре 2023 г. ИТ-дочка инфраструктурного оператора России «Россети цифра» закупила 600 тыс. лицензий российских ОС, почтовых сервисов и офисного ПО. Из них 150 тыс. бессрочных лицензий на ОС, 150 тыс. лицензий офисного пакета и 300 тыс. лицензий почтовой системы.

Дмитрий Федонин

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