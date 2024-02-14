CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Техника
|

Разработчик СУБД Postgres Professional нанял спеца по общению с властями, выходца из Минцифры и «Мегафона»

Михаил Хазов, приложивший руку к ряду нормативно-правовых актов и поправок в федеральный закон продолжит карьеру в отечественном разработчике СУБД.

Экс-глава Департамента Минцифры ушел в Postgres Professional

Михаил Хазов присоединился к команде российского разработчика системы управления базами данных (СУБД) Postgres Professional и занял должность директора по взаимодействию с органами государственной власти. Ранее он работал в «Мегафоне» на аналогичной позиции. Об этом CNews сообщила Postgres Professional.

Представитель Postgres Professional сообщил CNews, что основной задачей Михаила Хазова станет разработка и реализация стратегии по взаимодействию с органами государственной власти.

«В круг его задач войдет помощь в выстраивании конструктивного диалога органов власти с российскими разработчиками системного ПО по вопросам импортозамещения, использования программных решений на основе открытого исходного кода, а также представление интересов Postgres Professional при публичных обсуждениях изменений законодательства», — объяснил представитель компании.

Михаил Хазов также возьмет на себя работу с деловыми и профессиональными ассоциациями и другими организациями.

14_02_24_hazov_700.jpg

Фото: Postgres Professional
Михаил Хазов стал GR-менеджером (Government Relations) в Postgres Professional

«Для Postgres Professional прямой диалог с органами власти играет важную роль. Надеюсь, благодаря экспертизе Михаила мы сможем достичь новых результатов в этом направлении», -- отметил сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Карьера Михаила Хазова

Михаил Хазов более 10 лет работал чиновником на федеральном уровне. С 2013 г. по 2019 г. занимал руководящие должности в Департаменте государственной политики в сфере связи Минцифры (нынешний Департамент государственного регулирования рынка телекоммуникаций). Одной из них была должность начальника отдела государственного регулирования обеспечения функционирования сетей связи и метрологии Департамента регулирования радиочастот и сетей связи в Минкомсвязи России (ныне Минцифры).

Он участвовал в формировании федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика», принципов организации реестра российского программного обеспечения (ПО), а также занимался вопросами импортозамещения и развития технологий связи.

На госслужбе в Минкомсвязи Михаил Хазов участвовал в разработке поправок в Федеральный закон «О связи» и отраслевых нормативно-правовых актов с учетом особенностей проектирования сетей и сооружений связи.

Дмитрий Федонин

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Российский инфраструктурный гигант потратит 100 миллионов на единственную СХД

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023