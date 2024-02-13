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У арестованного экс-замминистра главы Минцифры Паршина нашли криптовалюту и деньги за рубежом

У экс-замминистра цифрового развития Максима Паршина следствие обнаружило криптовалюту и финансовые активы за рубежом. Это стало одной из причин, по которой Мосгорсуд отказал в смягчении меры пресечения.

Максиму Паршину отказано в переводе из СИЗО

7 февраля 2024 г. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина и бывшего гендиректора и совладельца «БФТ-Холдинга» Александра Моносова. В них адвокаты просили назначить обвиняемым более мягкую меру пресечения. Суд отказал и постановил оставить Паршина и Моносова под стражей до 12 марта 2024 г.

Мосгорсуд опубликовал постановление под номером №10-2845/2024. В нем стала доступна ранее неизвестная информация о том, что бывший чиновник «имеет финансовые активы за рубежом, а также активы в цифровой криптовалюте». Количество и вид активов Максима Паршина не уточняются. Первым на это обратило внимание издание TAdviser.

В соответствии с 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицам, которые занимают должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, запрещается открывать и иметь счета/вклады, хранить наличные деньги и ценности в банках за пределами России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

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Фото: Госдума
Максиму Паршину отказано в апелляционной жалобе с просьбой о смягчении меры пресечения

Ранее Максим Паршин находился под домашним арестом и данную меру пресечения не нарушал, сообщается в постановлении. Адвокат экс-чиновника также написал в жалобе, что он не имеет возможности выехать за пределы России, так как его дипломатические паспорта аннулированы, а паспорт гражданина находится в распоряжении следственного органа.

В чем виновен экс-замглавы Минцифры

CNews сообщал, что Максим Паршин получил взятку в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александра Хинштейна, деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.

Позднее стало известно, что ему передал вознаграждение бывший гендиректор «БФТ-Холдинга» Александр Моносов.

Тогда, летом 2023 г., главное следственное управление Следственного комитета России попросило Басманный суд Москвы заключить под стражу бывшего замминистра цифрового развития.

Однако судья Елена Ленская приняла во внимание наличие наград у обвиняемых, хронических заболеваний и детей на иждивении и назначила меру пресечения в виде домашнего ареста. Генпрокуратура и Следственный комитет России не согласились с этим решением и опротестовали его в суде. На основании того, что «обвиняемый, находясь на свободе, может оказать влияние на свидетелей», экс-чиновник был отправлен в СИЗО.

Дмитрий Федонин

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