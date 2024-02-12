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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.

Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены решений покинувших российский рынок иностранных вендоров в курс на обеспечение технологической независимости.

Чтобы ее добиться, надо внедрять не просто аналоги уже существующих продуктов, а решения, превосходящие их по качеству. Однако такое внедрение стоит недешево. Поэтому надо уметь правильно расставлять приоритеты и фокусироваться на проблемах, решение которых принесет реальную выгоду.

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

  • Как изменились темпы цифровой трансформации?
  • Импортозамещение как возможность цифровых преобразований.
  • Как обеспечить технологическую независимость?
  • Господдержка заказчиков и разработчиков.
  • Компании объединяются для создания лучших решений.
  • Как меняется роль кибербезопасности?
  • Из собственной инфраструктуры в облака.
  • Экономическая эффективность — задача №1.

Востребованные технологии

  • Масштабные проекты или цифровизация актуальных задач?
  • Как сформировать требования к новым решениям?
  • От монолитных систем к цифровым платформам.
  • Технологии для организации безопасной разработки.
  • Как ускорить time-to-market.
  • Какие услуги можно получить как сервис?
  • Искусственный интеллект как необходимое направление цифровой трансформации.
  • Место больших данных в цифровой стратегии.

Успешные кейсы

  • Организационные сложности цифровой трансформации.
  • Как убедить бизнес в необходимости проекта?
  • Экономический эффект от внедрения инноваций — разбираем кейсы.
  • Как создать надежный технологический задел на будущее?
  • Когда лучше выбрать собственную разработку?
  • Как избежать ошибок при цифровизации?

Среди докладчиков на данный момент:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Павел Лисин, ИТ-директор, МАЗ «Москвич»;
Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;
Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, Группа «Илим»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;
Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ, «Атомстройэкспорт»;
Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, Управляющая компания «Транспортное машиностроение».

Приглашаются для выступления с докладом:

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;
Сергей Сергеев, директор по ИТ, «Лента»;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;
Андрей Бурилов, член правления – управляющий директор по ИТ, «Московская биржа»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;
Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский завод гражданской авиации;
Виталий Задорожный, директор по информационным технологиям, Альфа-Банк;
Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания»;
Максим Варзега, ИТ-директор, Tablogix;
Артем Петров, генеральный директор ГК «Русагро Технологии», член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский Кредитный Банк;
Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных технологий, «Росгосстрах»;
Владимир Трояновский, заместитель генерального директора, НСПК;
Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;
Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, «Ижевский радиозавод»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Алексей Карпунин, ИТ-директор холдинга «БКС Мир инвестиций».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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