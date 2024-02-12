«Аквариус» начал разработку отечественного «убийцы» Android

«Аквариус» хочет выпустить новую мобильную ОС для смартфонов и планшетов с прицелом на бизнес, госсектор и массовых пользователей. Основа системы – платформа AOSP, за которой стоит Google. В России уже есть такие ОС, наличие в них базы в виде AOSP провоцирует горячие споры на тему их отечественности.

Новый российский Android

Российский ИТ-гигант «Аквариус» приступил к созданию новой мобильной платформы, нацеленной на потребительский сегмент. Также система будет использоваться в различных госструктурах, да и коммерческих клиентов «Аквариус» не обойдет стороной, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка ОС.

На 100% отечественной новинка «Аквариуса», тем не менее, не будет – основу будущей операционной системы составит Android Open Source Project. AOSP хоть и является открытым проектом, но напрямую связан с корпорацией Google из США, исполняющей значительную часть требований американских властей по части антироссийских санкций.

По информации собеседников издания, собранное на базе AOSP новое творение «Аквариуса» будет устанавливаться на смартфоны и планшеты. Одна из целей компании – это курируемый Минцифры реестр отечественного ПО, попадание в который автоматически открывает разработчика софта доступ к госзакупкам.

Мнение против

На момент выхода материала никаких подробностей о будущей мобильной платформе «Аквариуса» в свободном доступе не было, а на запросы СМИ компания не отвечала. Однако немало вопросов вызывает ее решение выбрать в качестве основы своего нового продукта именно AOSP, поскольку это сулит потенциальные проблемы с присутствием в реестре Минцифры.

AOSP бесплатна и открыта, что, технически, роднит ее с Linux. Однако если за Linux стоит конкретный человек (Линус Торвальдс, Linus Torvalds), то за AOSP — корпорация Google. Уже известны случаи, когда использование AOSP становилось причиной требований удалить ОС из реестра отечественного ПО.

В ноябре 2023 г. CNews освещал историю недовольства «Ростелекома» фактом нахождения в реестре Минцифры мобильной операционной системы «Ред ОС М». Оператор требовал провести проверку легитимности ее присутствия в каталоге, усомнившись в ее «отечественности» именно из-за AOSP, на которой она построена.

Шанс на регистрацию новой ОС «Аквариуса» в реестре отечественного ПО пока сохраняется, и AOSP, с некоторой степенью вероятности, не станет причиной для отказа в ней. Намек на это дали непосредственно в Минцифры.

Представители ведомства уточнили изданию, что на 12 февраля 2024 г. «Аквариус» не подавала документы на внесение ее новой ОС в реестр. Однако, по их словам, если система пройдет экспертизу, то ее добавят в список.

Одна основа для всех

AOSP за пределами России чаще всего используется вовсе не для создания отдельных ОС. Вместо них разработчики предпочитают собирать альтернативные прошивки для популярных моделей смартфонов, в особенности крупных китайских брендов – Xiaomi, Realme и пр.

У России в этом плане свой путь. На начало 2024 г. в стране существовало несколько отечественных операционных систем, базирующихся именно на AOSP, и упомянутая «Ред ОС М» компании «Ред Софт» – лишь одна из них. Более того, часть этих ОС уже зарегистрированы в реестре Минцифры – последнее такое пополнение каталога состоялось в конце января 2024 г., когда в него была добавлена kvadraOS компании Yadro.

Однако не все разделяют стремление российских разработчиков упростить себе жизнь и создать ОС не с нуля, а по-быстрому собрать очередную модификацию AOSP. «Использование смартфонов с ОС на AOSP может быть опасно, так как код принадлежит и контролируется американской Google и может иметь программные закладки», – заявил источник «Коммерсанта» среди разработчиков мобильных ОС. По его словам, одно из условий использования AOSP – соблюдение санкций США.

Деньги или «российскость»

Другие собеседники издания тоже склонны видеть в использовании AOSP российскими разработчиками ОС скорее вред, нежели пользу. «Реестр Минцифры перестал выполнять задачи, ради которых он создавался», – заявил советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов, добавив, что если все разработчики начнут клепать клоны AOSP, то это «повлечет угрозу безопасности из-за отсутствия обновлений».

С другой стороны, в таком подходе есть и плюсы, акцент на которых сделал собеседник издания среди разработчиков электроники. Он подчеркнул, что использование AOSP позволит сэкономить немало средств и времени, особенно если заказать разработку на аутсорсе, например, в Китае.