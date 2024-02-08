В России создадут реестр ИИ-решений специально для строительства

Глава экспертной группы по внедрению ИИ и замминистр строительства и ЖКХ России считают, что ИИ в секторе строительства может создать «серьезный экономический эффект».

Новый реестр ИИ-решений

«Дом.РФ» и Минстрой России при участии Минцифры создадут реестр решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для строительной отрасли. Под этот проект создана экспертная группа по внедрению ИИ при Минстрое.

В нее входят представители «Дом.РФ», федеральных министерств и ведомств, застройщиков и разработчиков ИИ-продуктов. Основную задачу, помимо создания самого реестра, выделил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик: «Требуется создать унифицированную методику оценки внедрения ИИ в бизнес-процессы строительной отрасли».

Также группа займется вопросами нормативно-правового регулирования применения ИИ в градостроительной отрасли, подготовкой и переподготовкой кадров в этой области.

«Задача внедрения ИИ и решений на его основе в различные отрасли экономики была поставлена Президентом России Владимиром Путиным», -- добавил Константин Михайлик.

Деятельность «Дом.РФ» в рамках проекта

Руководитель лаборатории ИИ «Дом.РФ» Григорий Грязнов рассказал CNews о том, как будет выглядеть реестр и какие продукты в него могут войти. «Мы рассматриваем решения, которые применяются для оптимизации трудозатрат каждого из этапов инвестиционно-строительного цикла объектов жилищного строительства», -- сказал он.

Из конкретных решений он отметил компьютерное зрение для определения элементов фасада здания на цикле надземного строительства и выявление именованных сущностей (Named Entity Recognition или NER) из строительной документации.

Компьютерное зрение помогает создавать машины, которые могут обнаруживать, отслеживать и классифицировать объекты. В первую очередь, они распознают информацию с фото- и видеоматериалов. Например, в строительной сфере могут быть использованы для топографического моделирования (создание чертежа, изображающего на плоскости участок земной поверхности).

Григорий Грязнов объяснил, что NER предполагает обучение модели вычленять из документов конкретные значения (например, номер договора или ИНН). По его словам, можно оптимизировать документооборот благодаря переработке больших массивов текстовых данных с помощью этого метода.

«Мы хотим выделять и поддерживать технологические компании, которые делают специализированные для нашей отрасли решения», -- заявил Григорий Грязнов. На текущий момент «Дом.РФ» возглавляет экспертную группу по внедрению ИИ, а саму группу возглавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

«Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в пять-десять лет может достигнуть 2,7 трлн руб.», -- сказал Николай Козак. В компании не уточнили, как планируется достичь этого эффекта.

Роль федеральных ведомств

«Учитывая колоссальные масштабы строительного рынка и его весомый вклад в ВВП России, мы ожидаем очень серьезного экономического эффекта от использования проектов с искусственным интеллектом», -- заявил замминистра строительства Константин Михайлик в конце 2023 г. Он убежден, что совместно с коллегами смогут выработать «дорожную карту» по внедрению ИИ в строительной отрасли в течение 2024 г.

Помимо основных целей, описанных выше, экспертная группа займется обменом данными между участниками отрасли, разработкой методологии пилотирования ИИ-решений в отрасли, оценкой основных рисков и ограничений применения технологии, а также решением проблем информационной безопасности.

На момент выхода материала Минстрой и Минцифры не ответили на вопросы CNews о их деятельности в рамках этого проекта.

Что еще может ИИ в этой отрасли

Эксперт в области ИИ и продвинутой аналитики Axenix Василий Крикунов рассказал, что одним из наиболее понятных сценариев является применение компьютерного зрения (Computer Vision или CV) для обеспечения безопасности строительных команд и техники на стадии постройки. «Алгоритмы CV позволяют контролировать соблюдение регламентов и мер безопасности на строительной площадке», - уточнил он.

Также он отметил, что может быть полезной связка интернета вещей (IoT) с методами продвинутой аналитики для оптимизации расходов домохозяйств на стадии эксплуатации ИИ. В этом случае могут быть полезными цифровые ассистенты, которые помогут оптимизировать затраты на ЖКХ.