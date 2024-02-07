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Слежка за гражданами на дорогах станет серьезнее и дороже. Власти Москвы вложат в нее 225 миллионов

Правительство Москвы вложит 225 млн руб. в системы видеоаналитики в режиме реального времени и передаст их центру организации дорожного движения. Они будут вести видеозапись, распознавать лица и вести базу данных розыска.

Эффективность работы городских служб за 225 млн рублей

Как выяснил CNews, Департамент Москвы по конкурентной политике закупит 150 специализированных мобильных биометрических комплексов (СМБК) на 225 млн руб. Цена одного комплекса составит 1,5 млн руб.

Источником финансирования для данной закупки станет бюджет столицы за 2024 г. Устройства поступят в распоряжение Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

В документах указано, что целью является повышение эффективности работы городских служб при возникновении нештатных ситуаций и проведении массовых мероприятий в Москве.

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Фото: ЦОДД Москвы
Специалисты ЦОДД патрулируют дороги общего пользования в столице

Тендер был размещен на сайте госзакупок 6 февраля 2024 г. Участники могут подать заявки до 14 февраля 2024 г. Итоги будут подведены 16 февраля 2024 г.

Технические характеристики комплекса

В техническом задании сказано, что СМБК является интеллектуальной системой видеоаналитики на основе распознавания лиц в режиме реального времени. В него входят стойка распознавания с видеокамерой и модулем видеоаналитики, которые работают от аккумулятора.

Основными функциями устройства являются видеонаблюдение, запись архива видеопотока, детекция лиц, загрузка и ведения базы данных розыска для работы в автономном режиме в местах с отсутствием связи.

Камера должна вести запись в Full HD (разрешение 1920x1080 пикселей). Комплекс должен поддерживать Wi-Fi (не менее 2,4 ГГц) и 4G LTE. При этом должна быть способность дистанционного управления от компьютера посредством Ethernet-соединения.

Деятельность ЦОДД

На сайте организации сказано, что они создают и поддерживают условия для комфортного передвижения людей по столице с помощью информационных технологий, интеллектуальной транспортной системы и ситуационного центра.

По данным базы «Контур фокус», за последний год ЦОДД потратил на госзакупки 12,6 млрд руб, а за все время с момента образования в 2000 г. -- 202,3 млрд руб. Руководителем государственного учреждения с 2019 г. является Михаил Кизлык.

ЦОДД планирует дорожную инфраструктуру районов столицы с помощью координаторов, который общается с местными жителями. Также они управляют умными светофорами, устанавливают камеры и занимаются аналитическими исследованиями дорожного движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Дмитрий Федонин

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