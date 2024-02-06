CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

ВТБ представил обновленный сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей

По данным исследования, проведенного специалистами сервиса «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса», около 80% предпринимателей сталкиваются с трудностями при подготовке тех или иных видов отчетности. При этом многие из них передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы. Кроме того, практически все предприниматели находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров. Решением для них становятся такие сервисы как «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» на цифровой платформе банка.

Полноценная альтернатива бухгалтеру

ВТБ представил серию обновлений услуги онлайн-бухгалтерии для упрощения работы предпринимателей. Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» теперь доступен в интернет-банке и позволяет вести полноценный бухгалтерский и кадровый учет без установки дополнительных программ.

С помощью этого инструмента предприниматели смогут рассчитывать и вовремя оплачивать все обязательные налоги и сборы, формировать и отправлять в ФНС налоговые декларации и вести кадровый учет прямо в интернет-банке для бизнеса. Вся отчетность по компании и сотрудникам теперь хранится в личном кабинете.

С активной подпиской на сервис клиент может скачать любой налоговый отчет или документы по компании и сотрудникам из архива. Клиентам также доступно восстановление бухгалтерского учета, консультации со специалистами по снижению налоговых платежей и другим вопросам. Сервис может служить полноценной альтернативой бухгалтеру или помочь ему решать дополнительные задачи.

Таким образом, ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы, активно развивая экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса. В банке отмечают, что команда провела масштабную работу по обновлению собственного решения для ведения бухгалтерского и кадрового учета.

vtb_0602.jpg

Фото: © pressmaster / Фотобанк Фотодженика
ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы

Легкий доступ к сервису

Для использования сервиса не нужно скачивать дополнительные приложения и устанавливать сторонние программы — все доступно в интернет-банке бизнес-платформы ВТБ.

«Обновленное решение поможет клиентам существенно сократить затраты на привлечение внешних специалистов, а также сэкономить время и силы на самостоятельном ведении бухгалтерии», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» доступен для зарегистрированных пользователей интернет-банка бизнес-платформа ВТБ в разделе «Продукты и услуги». Тарифы прозрачны для клиентов и не содержат скрытых платежей и комиссий. Стоимость подписки зависит от системы налогообложения и оборота компании: предусмотрено восемь тарифов для ИП и 12 — для ООО. Клиенты могут приобрести подписку на 6 или 12 месяцев, при покупке годового обслуживания предоставляется скидка 20%.

erid:erid:2SDnjeLBNYgРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139 / 1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

Исследование: какие экономические факторы способствуют росту российского ИТ-сектора, а какие сдерживают

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN

«Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

От озвучки до поиска двойников: самые необычные способы применения нейросетей

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023