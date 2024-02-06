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Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».

12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».

С докладом выступят:

Михаил Кортунов, руководитель Центра Больших данных, Инновационный центр «Безопасный транспорт»;
Александр Дорофеев, директор по данным, МКБ;
Константин Кондратьев, директор, «ТриниДата»;
Александр Павлюк, руководитель Центра аналитики больших данных, «Уральский банк реконструкции и развития»;
Ольга Ведерникова, генеральный директор, Epsilon Metrics;
Владимир Белянкин, руководитель направления, Сбербанк;
Елена Звонарёва, заместитель руководителя Центра компетенций РФ по цифровой трансформации строительной отрасли, советник Министра строительства и ЖК России;
Николай Шевцов, CDO «ОТП Банка»;
Артем Небольсин, лидер HR-аналитики, Х5;
Андрей Ильин, главный эксперт по технологиям, Сбербанк;
Алексей Тютякин, главный инженер по разработке, Сбербанк;
Евгений Линник, руководитель офиса по анализу и управлению данными, Российский футбольный союз.

Основные темы конференции

Российский рынок больших данными

  • Какие изменения происходят на рынке больших данных?
  • Как движется процесс импортозамещения?
  • Есть ли на рынке полноценная альтернатива западным продуктам?
  • Какие сложности возникают в процессе миграции?
  • Как решается кадровая проблема?

Технологии управления и анализа больших данных

  • Технологии сбора данных.
  • Как хранить большие данные.
  • Как обеспечить доверие к данным.
  • Аналитика данных: быстро и удобно.
  • Идеальные дашборды — какие они.
  • Искусственный интеллект на службе аналитика.
  • Большие данные в облаках.

Делимся опытом

  • Как выбрать лучшую систему управления данными?
  • Идеальная команда по обработке больших данных.
  • Успешный проект в области больших данных — какой он?
  • Какие функции можно передать сотрудникам?
  • Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили большие данные?
  • Успешные кейсы применения больших данных.
  • Чем может помочь искусственный интеллект?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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