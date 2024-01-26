Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 20 февраля.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» 20 февраля.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок банковской цифровизации
- Каким был 2023 г. для рынка ИТ в финансовом секторе?
- Как движется импортозамещение в финансовых организациях?
- Какие проблемы возникают на пути замены иностранных решений?
- Зачем банкам самостоятельно разрабатывать ПО?
- Во сколько обходится переход на независимый стек?
- Как государство стимулирует цифровизацию?
- Информационная безопасность — главные задачи?
- Где взять кадры для цифровой трансформации?
Технологии для банков
- АБС — сердце банковской цифровизации.
- Цифровые банковские платформы.
- Цифровые инструменты взаимодействия с клиентами.
- Цифровые сервисы для партнеров.
- Банковские сервисы и портал госуслуг.
- Биометрия и банковские услуги.
- Роботы и искусственный интеллект как способ повышения эффективности.
- Облачные технологии и виртуализация.
- Эффективная разработка ПО для банков.
- Каких решений не хватает финансовому сектору?
Проекты в финансовом секторе
- Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
- Как успеть импортозаместиться до конца года.
- Цифровые сервисы как способ привлечь внимание клиентов.
- Безопасность пользователей: решаем проблему.
- Традиционный офис или цифровой банк?
Подтвердили свое участие:
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Виталий Копысов, директор по инновациям, банк «Синара»;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская Биржа»;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;
Павел Гераськин, вице-президент, ВТБ;
Максим Кутузов, коммерческий директор, «Платформа Сфера»;
Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям, «Эс-Би-Ай Банк»;
Евгений Маркин, заместитель председателя правления, банк «Мир Привилегий»;
Марианна Данилина, руководитель управления исследований и аналитики, «Ассоциация ФинТех»;
Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»;
Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»;
Анатолий Чекмарев, советник генерального директора, «ААА Управление Капиталом»;
Анна Назарова, заместитель директора Департамента по развитию, R-Style Softlab;
Алексей Горожанкин, операционный директор, «ФлексСофт»
Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.