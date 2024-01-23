Закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных принят в первом чтении. Хакеры его ждали, чтобы начать крупный шантаж

23 января 2024 г. Государственной думой в первом чтении принят законопроект об оборотных штрафах для ИТ-компаний, допустивших утечки ПДн пользователей. По мнению главного эксперта из «Лаборатории Касперского», хакеры ждут этого закона, чтобы начать вымогать деньги у российских ИТ-компаний.

Оборотные штрафы и уголовная ответственность для хакеров

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение штрафов за утечки персональных данных (ПДн) пользователей и введение уголовной ответственности для хакеров. Штраф будет расти в зависимости от количества субъектов ПДн, чьи данные были «слиты».

В декабре 2023 г. CNews сообщал о внесении данного законопроекта в Государственную думу.

Если законопроект будет принят, то от 1 до 10 тыс. субъектов ПДн приведут к штрафу от 3 до 5 млн руб., от 10 тыс. до 100 тыс. – от 5 млн до 10 млн руб., а более 100 тыс. субъектов – от 10 млн до 15 млн руб.

В случае повторной утечки данных законодатели предлагают ввести оборотные штрафы от 0,1% до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но в пределах от 15 млн до 500 млн руб.

В том числе, законопроект предусматривает установление уголовной ответственности за незаконные использование, передачу, сбор и хранение ПДн граждан России. Максимальной санкцией за эти деяния может стать лишение свободы на 10 лет со штрафом до 3 млн руб., которая предусмотрена за совершение преступления в составе организованной группы.

Хакеры ждут этого закона

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что злоумышленники ждут ввода оборотных штрафов для усиления своих переговорных позиций и шантажа компаний, чьи данные они смогли выкрасть.

«В ходе расследований, которые мы провели в конце 2023 г. мы выяснили, что очень много информации, которая была украдена за весь прошедший год, не была опубликована», - заявил он. Также Сергей Голованов дополнил, что «Лаборатории Касперского» известно, из какой компании и сколько данных утекло.

Самым большим выкупом в России, который требовали хакеры были $3 млн, запрошенные киберпреступной группировкой Twelve. Хакеры предлагали восстановить данные, которые были зашифрованы на компьютерах компании за эту сумму. По словам эксперта, злоумышленники использовали стандартные уязвимости телекоммуникационного оборудования.

Фото: «Лаборатория Касперского» Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов полагает, что хакеры ждут ввода оборотных штрафов для усиления своих переговорных позиций и шантажа компаний

«Тем не менее, никаких переговоров с вымогателями вести не нужно», - сказал Сергей Голованов.

Однако, он отметил, что количество утечек в 2023 г., хоть и упало по сравнению с 2022 г., но число записей, опубликованных хакерами выросло на 33% и достигло 315 млн.

Люстрации для топ-менеджмента за утечки данных

Вчера, 22 января 2024 г., CNews рассказал о законопроекте, в котором предлагается люстрация для ответственных за информационную безопасность (ИБ) в российских банках, которые допустили утечку.

Проект закона был подготовлен при участии Банка России. «Он предусматривает повышение уровня персональной ответственности заместителя главы банка в области ИБ за нарушения требований по защите информации пользователей, которые привели к утечке ПДн или банковской тайны», - сообщили «Известиям» в Банке России.

Законопроект коснется не только банков, но и страховых компаний, пенсионных фондов и микрокредитных финансовых организаций.