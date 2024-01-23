Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024» 28 февраля.
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024» 28 февраля.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок информационной безопасности
- Как меняется ландшафт ИБ-угроз.
- ИБ-потребности крупного, среднего и малого бизнеса.
- Защита критической инфраструктуры — задача №1.
- Как перейти от импортозамещения к технологической независимости.
- Кадровые проблемы на рынке ИБ.
- Почему важно повышать киберграмотность сотрудников.
Технологии ИБ
- Российские решения в сфере ИБ.
- Каких отечественных ИБ-продуктов не хватает.
- Насколько надежна ИБ как услуга.
- Как построить надежный SOC.
- Безопасная разработка российских продуктов.
- Особенности обеспечения безопасности мобильных устройств.
- Безопасный интернет вещей — возможно ли это?
- ИИ повсюду — это опасно?
Кейсы построения безопасной инфраструктуры
- Как изменилось отношение бизнеса к ИБ.
- Вечный конфликт ИТ и ИБ: поиск компромисса.
- Миграция на отечественные решения.
- Облачная ИБ — практический опыт.
- Какие сложности возникают при построении корпоративной ИБ?
- Как оптимизировать ИБ-затраты?
Среди спикеров конференции:
Сергей Бычков, заместитель руководителя по информационной безопасности, Центр ИТ Красноярского края;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Олег Волков, начальник департамента кибербезопасности, банк «Зенит»;
Михаил Мармылёв, директор по информационной безопасности, ГК «Самолет»;
Сергей Путин, директор по ИТ, ГК «Росводоканал»;
Сергей Гусев, начальник управления информационной безопасности, «Северсталь»;
Алексей Федулаев, Руководитель направления автоматизации безопасной разработки, Wildberries;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Василий Степаненко, генеральный директор, Nubes;
Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ, ГК «Конфидент».
Актуальная информация доступна на странице мероприятия.