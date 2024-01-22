В России вводят маркировку ноутбуков, смартфонов и печатных плат

Власти планируют уже в I квартале 2024 г. запустить эксперимент по маркировке электроники и печатных плат. С февраля хотят начать маркировать ноутбуки, планшеты, смартфоны. Позже к этому списку добавятся моноблоки и мониторы. Маркировка не позволит провозить в Россию китайскую технику под видом отечественной. Однако мера чревата дополнительными издержками, которые лягут на производителей. не все поддерживают идею и считают, что маркировка скажется на цене конечной продукции.

Маркировка конечных изделий

Как стало известно CNews, Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке ноутбуков, смартфонов, планшетов и печатных плат уже в I квартале 2024 г. Об этом CNews рассказали два собеседника среди производителей электроники, присутствовавшие на совещании в министерстве 19 января 2024 г.

Эксперимент планируется провести с 29 февраля 2024 г. по 30 апреля 2025 г. Проект постановления Правительства о проведении эксперимента по маркировке электроники и плат уже разработан. И вскоре будет опубликован на regulation.gov.ru.

Планируется маркировать конечное изделие и саму плату. Затем к эксперименту хотят подключить моноблоки и мониторы. Участие в нем добровольное. Представители «Аквариуса», Yadro, «Р-фона» не ответили на запрос о планах участвовать в эксперименте.

CNews ожидает от представителей Минпромторга подробностей об эксперименте.

Китайское больше не привезут

По словам источника CNews, маркировка не позволит отечественным компаниям ввозить китайские ноутбуки, смартфоны и планшеты под видом российской реестровой электроники.

Маркировка будет распространяться на всю продукцию, находящуюся в обороте на территории страны, и позволит решить сразу несколько проблем, рассказал CNews представитель Fplus. «С точки зрения импорта поможет бороться с "серыми" поставками и контрафактом. С точки зрения реально испортозамещения — не допустить мошеннических схем при госзакупках отечественного оборудования (когда под видом изготовленной в России продукции по факту поставляется иностранная техника)», — отметил он.

По его словам, система маркировки предполагает дополнительные затраты для производителей и импортеров, связанные в первую очередь с закупкой и эксплуатацией маркировочного оборудования, но так же и с нанесением контрольно-идентификационных знаков.

В производителе электроники ГК «Бештау» настояли, на том, чтобы маркировать и печатные платы, рассказал CNews гендиректор «Бештау электроникс» Олег Осипов. По его словам, «Бештау» будет маркировать печатные платы и литий-ионные аккумуляторы для ноутбуков.

По мнению Осипова, маркировка электроники и плат значительно сократит «серые» поставки в Россию и сделает рынок прозрачнее. В «Бештау» рассчитывают, что в эксперимент вскоре войдет и другая электроника, включая ПК, мониторы и др.

Тема участия в пилотном проекте по маркировке ряда изделий вычислительной техники не нова для российских производителей. «Важным моментом сейчас является то, что помимо конечной продукции, маркировке будут подлежать платы, и это приближает нас к реализации идеи о маркировке, позволяющей отслеживать соответствие элементов производственного цикла заявленным при получении статуса отечественной», — рассказала CNews генеральный директор АНО Консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Против маркировки

Но не все поддерживают идею маркировки. «Инициатива по возможной маркировке смартфонов и ноутбуков не гарантирует защиту от завышенной доли локализации в продукции, поставляемой в рамках госконтрактов, и более того несет дополнительные риски, издержки для игроков в потребительском сегменте (расходы на закупку оборудования, персонал, ИТ-доработки и прочее) и скажется соответственно на повышении цен на полке, что противоречит программе популяризации отечественной продукции», — рассказал CNews один из участников рынка электроники. По его словам, в категориях смартфонов и ноутбуков нет подделок, но есть проблема с нелегальными поставками. «Маркировка эту проблему не решит, что демонстрирует ситуация в других сегментах потребительских товаров», — отметил он.

Представитель ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак», в котором проходит эксперимент по маркировке радиоэлектроники) сообщил CNews, что система к эксперименту готова.

«Если ноутбуки, телефоны и другие товары включат в эксперимент, это не повлияет на их стоимость, — уточняет он. — Участие бизнеса в эксперименте добровольное и бесплатное — все расходы берет на себя оператор маркировки. На конечной стоимости техники маркировка также не отразится, ее вклад в себестоимость незаметен даже в дешевых товарах до 50 руб., в дорогостоящей технике он будет составлять сотые или тысячные доли процента. При этом, мы не видим никаких сложностей в маркировке ноутбуков и телефонов: скорости производства здесь низкие, упаковки стандартные».

Еще один собеседник CNews, присутствовавший на совещании с Минпромторгом, сообщил, что на встрече производители и дистрибьюторы выразили готовность маркировать технику и поддержали проект. Однако в «М.Видео» предложили маркировать только ту продукцию, которая поставляется по госконтрактам, но производители и дистрибьюторы отреагировали на это отрицательно, указав, что выделить и промаркировать ее отдельно невозможно.

«Мы считаем эту идею негативной для рынка, — рассказал CNews представитель РАТЭК (входят «М-Видео», «Ситилинк», Huawei, Samsung и д.р.) Антон Гуськов. — Маркировка может вводиться в каком-либо сегменте с целью борьбы с подделками и нелегальным товаром, а в категории ноутбуков и смартфонов таких проблем нет».

«Если целью является обеспечение определенными товарами госзакупок, то и требования нужно устанавливать только для госзакупок и не затрагивать потребительский рынок, — продолжил он. — В целом данная инициатива может увеличить нагрузку на себестоимость продукции, что в свою очередь, может оказать негативное влияние и на розничные цены».

Маркировку уже пытались ввести

Об идее ввести маркировку на электронику стало известно в августе 2021 г. Эксперимент по маркировке электронной продукции в Минпромторге планировали запустить с марта 2022 г. Тогда также планировали маркировать мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры, а также печатные платы.

Но в итоге в министерстве решили проводить эксперимент на узком перечне товаров: лампы, светодиоды, трансформаторы и полупроводниковые приборы.