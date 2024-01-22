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«Пулково» закупает СХД и сервера на Intel на 85 миллионов

Оператор петербургского аэропорта «Пулково» закупит 16 серверов, оснащенных процессором Intel Xeon Gold 6342 и две системы хранения данных на сумму 84,5 млн руб. Участвовать в тендере может только малый и средний бизнес, а итоги будут объявлены 31 января 2024 г.

В «Пулково» закупят серверов и СХД на 84,5 млн рублей

Как выяснил CNews, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор петербургского аэропорта «Пулково») закупит отказоустойчивых серверов и систем хранения данных (СХД) на 84,5 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 18 января 2024 г. Участники могут подать заявки до 25 января 2024 г. Победитель торгов будет определен 31 января 2024 г. Однако, участвовать в этом тендере может только малый и средний бизнес.

Из технического задания следует, что будет закуплено 16 серверов и две СХД. По требованиям указанным в документации производители отечественных СХД и серверов не смогли определить страну производства ИТ-инфраструктуры. Обе позиции должны иметь полную совместимость с VMWare VSphere 7.

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Фото: Telegram-канал авиакомпании «Россия»
«Пулково» вложит в ИТ-инфраструктуру еще 85 млн рублей

В цену входит выделение команды на проект и оказание круглосуточной технической поддержки на этапе пусконаладочных работ, включая автоматизированную систему учета и контроля заявок. Также предполагается заключение сервисного контракта с техподдержкой в рабочее время на три года.

Технические характеристики

В документации указано, что сервер должен быть на базе процессора Intel Xeon Gold 6342, его базовая тактовая частота должна составлять 2,8 ГГц, а общее количество ядер должно быть не менее 768. Что касается оперативной памяти (RAM), количество слотов для нее должно быть не меньше 32 и максимальный поддерживаемый объем должен быть от 8 ТБ. Также RAM должна соответствовать типу DDR-4 RDIMM ECC и обладать частотой не ниже 3200 МГц.

Помимо этого, сервер должен поставляться в комплекте с SSD-диском, который обладает отказоустойчивостью RAID 1, объемом не менее 960 ГБ.

Полезный объем всего массива дисковой системы должен составлять не менее 220 ТБ. СХД планируются к размещению в разных ЦОД. Они должны быть отказоустойчивы с отсутствием единой точки отказа. Объем оперативной памяти должен быть не ниже 192 ГБ.

Оператор «Пулково»

«Воздушные Ворота Северной Столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. «Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств», — сообщается на сайте аэропорта. По их заявлениям, общий объем инвестиций в развитие аэропорта в 2010-2015 гг. составил €1,2 млрд.

В августе 2023 г. CNews сообщал о переходе аэропорта с ушедшей из России SAP на отечественную ERP-систему от «».

Дмитрий Федонин

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