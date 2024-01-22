Apple не хочет рвать с Россией. Компания оплатила 1,2 млрд рублей штрафов

Американская корпорация не спешит разрывать отношения с Россией, несмотря на поддержку западных санкций. Apple оплатила штраф от федеральной антимонопольной службы в 1,17 млрд руб.

Миллиардный штраф для Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что 19 января 2024 г. американская корпорация Apple оплатила штраф в 1,17 млрд руб., наложенный на нее ведомством в июле 2022 г.

Причиной стал запрет компании для разработчиков iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами собственной платформы App Store и использования альтернативных способов оплаты. Компания взимает комиссию в 30% за каждую покупку через свой магазин приложений.

ФАС обнаружила в этом нарушение российского антимонопольного законодательства и наложила штраф.

CNews сообщал в феврале 2023 г., что Apple заплатил штраф в 906 млн руб. по аналогичным причинам.

«Лаборатория Касперского» против Apple

В том же тексте описывается кейс российской ИБ-компании против американской корпорации. Все дело в том, что софт «Касперского» дублировал функцию экранного времени от Apple и они приняли решение вырезать некоторые функции из Kaspersky Safe Kids.

Затем, компания и вовсе начала удалять иные приложения, которые могли бы помешать популяризации американского софта. «Лаборатория Касперского» пыталась договориться с Apple, но была проигнорирована.

В марте 2019 г. российская компания обратилась в ФАС с жалобой и требованием разбирательства против американского гиганта. Расследование началось в августе 2019 г.

Apple против государства российского

В феврале 2022 г. корпорация поддержала западные санкции против России и перестала продавать технику. Однако, спустя несколько месяцев, в июне 2022 г. подала жалобу на вердикт ФАС в Арбитражный суд Москвы, но она была отклонена.

Российский суд изучил правила самой Apple по разработке мобильных приложений и пришел к выводу, что действия корпорации нарушают ее же собственные правила.

Apple оставила попытки сопротивления в суде и, как стало известно, 19 января 2024 г. средства поступили в бюджет России.