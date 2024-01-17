Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА

Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке комплексов «Орел-БПЛА», не соответствующих техническому заданию. Офицер, по данным следствия, пошел на «снижение боевой готовности морского отряда Росгвардии», чтобы успеть освоить бюджетные средства в срок, нарушение которого могло помешать его карьере.



Приговор суда

Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому заданию комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста, пишут РИА «Новости».

Волкова задержали в марте 2023 г. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 10 лет. Прокурор просил для подсудимого семь лет колонии общего режима.

«Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил решение судья Андрей Плужников. Лишать государственных наград его не стали.

Иск на 395,4 млн руб. ущерба, заявленный Росгвардией, передали в гражданское производство.

Волков вину не признал. По его словам, которые цитирует Forbes, комплексы были предназначены не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.

Закупка БПЛА

Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», по данным ТАСС, заключили госконтракт на 395,5 млн руб. на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с беспилотниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.

На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный функционал и не могут выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять дроны малого класса. Суд отметил, что комплексы боеспособны, но требуют «модернизации или дозакупки специальных изделий».

В итоге Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от их использования.

Сторона обвинения настаивала на том, что обвиняемый принял на вооружение эту технику, потому что иначе не успевал освоить бюджетные средства в срок, что могло негативно сказаться на его карьере.

Успеть к закрытию финансового года

В материалах уголовного дела, как писал Коммерсант в ноябре 2023 г., говорится, что в 2020 г. Росгвардия должна была приобрести два комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста.

Выполнение этой задачи было возложено на полковника Волкова. Однако он, как было установлено в ходе предварительного расследования, приступил к ее выполнению только в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года.

В связи с этим возникал риск возврата в бюджет средств, выделенных для приобретения комплексов, что могло привести к срыву исполнения поручения Президента России, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность.

Чтобы избежать негативных для себя последствий, Сергей Волков поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов «Орел-БПЛА», несмотря на их несоответствие техническому заданию.

Противоправные действия Сергея Волкова, говорится в материалах следствия, «повлекли за собой» существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, снижение боевой готовности морского отряда Росгвардии, в том числе по охране транспортного перехода через Керченский пролив.

Обвиняемый утверждал, что в силу занимаемой должности не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов для борьбы с беспилотниками, а также на их цену.