Медицинский чатбот оказался более чутким и профессиональным, чем живые врачи

Исследование Google показало, что чат-бот с искусственным интеллектом больше нравится пациентам, чем врач-человек — он более чуток, лучше понимает их проблемы. ИИ также оказался точнее в диагностике медицинских проблем, хотя сами исследователи признают, что интерпретировать результаты эксперимента следует с осторожностью.



Чатбот лучше настоящего врача

В исследовании Google утверждается, что чатбот с искусственным интеллектом AMIE лучше диагностирует медицинские заболевания и сообщает о результатах, чем врачи-люди в текстовых беседах, пишет The Register.

В эксперименте участвовали AMIE, 20 ложных пациентов с сфабрикованными заболеваниями, а также 20 профессиональных врачей первичной медико-санитарной помощи. Пациентов, которые не знали, разговаривают ли они с AMIE или с настоящим врачом, попросили оценить качество взаимодействия.

Система под названием Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) представляет собой большую языковую модель, предназначенную для сбора медицинской информации и ведения клинических бесед. AMIE был разработан для анализа симптомов, описанных пользователями, задания вопросов и прогнозирования диагнозов.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что большинство пациентов (149 случаев) предпочитали общение с AMIE по сравнению с реальными врачами. Участники заявили, что чатбот с искусственным интеллектом лучше понимает их проблемы и дает более чуткие, ясные и профессиональные ответы.

Фото: Freepik Участвовавшим в эксперименте Google пациентам чатбот AMIE понравился больше, чем врачи-люди.

Это не так уж удивительно, пишет издание, учитывая, что чатбота с искусственным интеллектом можно запрограммировать так, чтобы он вел себя более последовательно. К тому же, он не устает и не отвлекается, как человек.

Но AMIE оказался более точным и в диагностике медицинских проблем. Хотя эксперимент нельзя признать полностью репрезентативным, как признали сами исследователи: врачи были ограничены незнакомым интерфейсом текстового чата; в реальной жизни они и пациенты со временем могут построить отношения; при постановке диагноза реальные врачи имеют больший доступ к другим типам информации, чем просто текстовые описания.

«Наше исследование имеет ряд ограничений, и его следует интерпретировать с соответствующей осторожностью», — признали в Google.

Однако чатботы с искусственным интеллектом могут быть полезными инструментами для поддержки пациентов, которые не имеют доступа к здравоохранению.

«В случае успеха мы считаем, что системы искусственного интеллекта, такие как AMIE, могут стать основой обучающихся систем здравоохранения следующего поколения, которые помогут масштабировать здравоохранение мирового класса для всех», — говорится в результатах исследования.

Рынок медицинского ИИ

Американские ИT-гиганты с начала XXI в. инвестировали в ИИ миллиарды. Внедрение ИИ в систему мирового здравоохранения во многом обязано им, писали «Ведомости» в мае 2023 г.

Самым известным примером по внедрению ИИ в медицину, как считает издание, является суперкомпьютер Watson. IBM открыла подразделение Watson Health в 2015 г., чтобы приспособить платформу искусственного интеллекта Watson к решению наиболее сложных задач в сфере здравоохранения, к примеру, совершенствования методов лечения сахарного диабета и рака.

По данным агентства Frost and Sullivan, которые приводит издание, на 2022 г. общемировой рынок ИИ в медицине превысил $6 млрд; к 2024 г. эта цифра увеличится до $28 млрд.

Одним из мировых лидеров по разработке и внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк, которого цитировал в августе 2023 г. РБК, считает Россию.

В стране уже действуют шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, созданных на базе «Сколтеха», Университета ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и Института программирования РАН. Компании-разработчики получают грантовую поддержку: на начало лета 2023 г. было профинансировано более 750 проектов.

Представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, например, сообщили CNews в ноябре 2023 г. о том, как нейросети распознают признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках: сервис отмечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, делает автоматические измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание.

Окончательное решение принимает врач, но применение новых технологий значительно ускоряет и повышает точность работы.