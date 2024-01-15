Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader

Из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» исключено два проекта по импортозамещению продуктов ABBYY. Компания ITFB намеревалась вложить 512 млн руб. в продукт Easydoc, а «Биорг» по заказу «Ростелекома» хотела создать платформу интеллектуального распознавания документов.

Отказ от господдержки двух проектов по разработке OCR

Из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» исключено два проекта, связанных с системами оптического распознавания документов (OCR). Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews.

Оба исключенных решения должны были заменить продукты серии FineReader от основанной в России компании ABBYY, которая в 2022 г. ушла с российского рынка.

Речь идет о продукте «Биорг.Документы», который компания «Биорг» планировала разработать по заказу «Ростелекома», а также о продукте EasyDoc от компании ITFB («АйТиЭфБи Дистрибьюшн»). Причиной в обоих случаях называется отказ государства от финансирования данных проектов.

Продукт Easydoc позиционируется как платформа интеллектуальной обработки документов, извлекающая данные на основе технологий искусственного интеллекта. Инвестиции в проект должны были составить 512 млн руб. В компании пояснили, что будут развивать данный продукт за счет собственных средств и за счет средств Фонда содействия инновациями.

Продукт «Биорг.Документы» планировался как кроссплатформенное решение для оцифровки документов и распознавания изображений в интересах государственных и корпоративных заказчиков. Заявлялась поддержка модульного подхода и работы в закрытом контуре клиента. В «Ростелекоме» заявили, что более не являются заказчиком данного проекта.

Как государство отдало приоритет проектам в области промышленного ПО

Господдержка отечественных разработчиков ПО осуществляется в рамках двух дорожных карт: «Новое общесистемное ПО» (НОПО) и «Новое индустриальное ПО» (НИПО). В рамках НОПО продукты сгруппированы в 12 центров компетенций разработки (ЦКР), в рамках НИПО - в 32 индустриальных центра компетенций (ИЦК).

Как объясняет директор по взаимодействию с органами государственной власти «Биорг» Илья Веригин, компания вместе с «Ростелекомом» дошли до финала соответствующего ЦКР с продуктом «Биорг.Документы», потратив на этот трек большой объем ресурсов и времени в ущерба продажам. Но затем началась неопределенность ввиду переиориентации ЦКР на промышленное ПО: премьер-министр Михаил Мишустин поручил расставить приоритеты в пользу отраслевых информационных систем, которые критически важны для управления предприятиями.

Кроме того, по результатам анализа заявок в ЦКР выяснилось, что в ряде случае отечественная разработка может справиться своими силами и отсутствует необходимость немедленно стимулировать разработку импортозамещающих решений. «В такой ситуации мы решили уйти от идеи Abbyy-замещения и сосредоточиться на изначальной концепции нашей платформы, - объясняет Веригин. - Это сложные процессы, связанные с распознаванием данных, где нужны дообучение нейросетей и верификация полученных значений силами человека».

В качестве примера в «Биорг» приводят крупную компанию из топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Она решает задачу распознавания стандартной бухгалтерской «первички» с помощью продуктов «1С», однако 80% трудозатрат бухгалтеров связаны с вводом в ERP длинных номенклатурных документов - актов, накладных, складских документов и т.д. Заказчик хочет не только распознавать данные, но и получить комплексное решение для их анализа, то есть ему нужен «цифровой помощник», который расширит возможности бизнеса и сэкономит ресурсы, а не «просто ещё одна» система распознавания типовых документов, объясняет Веригин.

Другие проекты по созданию OCR

В дорожной карте НОПО присутствуют ряд других продуктов из сферы OCR. Так, статус особо значимого проекта (ОЗП) получила разработка компании Content AI («Контент АИ», созданная выходцами из ABBYY) - ContentCapture. Продукт предназначен для автоматизации потокового ввода данных и конвертации документов, он является аналогом продуктов ABBYY FlexiCapture и ABBYY FinerReader Server. Инвестиции в продукт составят 369 млн руб. Изначально заказчиком решения была «Газпром нефть», теперь - «Гознак».

Недавно Content AI направила на включение в НОПО еще один продукт - ContentReader PDF. Решение преназначено для просмотра, создания, изменения и конвертации документов в формате PDF, оно является аналогом продуктов ABBYYY FineReader, Adobe Reader и Adobe Acrobat. Инвестиции в проект составят 69 млн руб.

Также на статус ОЗП претендует продукт «Иннотех-документы» от компании «Технологии успеха», стоимость разработки которого оценивается в 210 млн руб. Продукт представляет из себя систему электронного документооборота с интеллектуальным оптическим распознаванием текста.