В России легализовали протокол связи для интернета вещей

Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей. Это должно ускорить развитие отрасли в России и помочь отечественным разработчикам выйти на зарубежные рынки.



Национальный стандарт

Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Наряду со стандартами NB-IoT и GSM это один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT. пишут «Ведомости».

Утвердил национальный стандарт приказом Росстандарта от 22 декабря 2023 г., а вступить в силу он должен 1 июля 2024 г. Разработку стандарта вел технический комитет (ТК) 194 «Кибер-физические системы» при участии Ассоциации интернета вещей (АИВ).

Национальный стандарт нужен для того, чтобы унифицировать технические требования, которые предъявляют производители умных счетчиков и датчиков, и технические возможности сети, которую предоставляют операторы связи. Технология может применяться в сфере строительства и ЖКХ, транспорта и логистики. Применение LoRaWAN может быть нужно для проведения закупок компаниями с госучастием, считает директор АИВ Андрей Колесников.

По словам председателя ТК 194 «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, использование нацстандарта является добровольным.

Протокол LoRaWAN

LoRaWAN является одним из наиболее распространенных протоколов в IoT и на российском рынке уже работают несколько миллионов устройств с его поддержкой, как сказал изданию генеральный директор ГК «Лартех» (поставщик IoT-решений в сферах энергетики, ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, транспорта и ритейла) Дмитрий Полторак.

Протокол LoRaWAN дает возможность работать в условиях сложной городской застройки при относительно невысокой стоимости создания и поддержки инфраструктуры, прокомментировал представитель «ЭР-телеком холдинга». У этой компании сеть интернета вещей с поддержкой более 2 млн датчиков на протоколе LoRaWAN работает в 54 городах России

Руководитель стратегии интернета вещей МТС Антон Салов в ноябре 2023 г. оценил количество устройств интернета вещей в России по итогам девяти месяцев 2023 г. в 80 млн шт. По предположению Колесникова, технология LoRaWAN занимает примерно десятую часть рынка интернета вещей — не более 4 млн устройств.

Утверждение национального стандарта позволит существенно расширить количество компаний-производителей, считает Полторак. Присвоение технологии ГОСТа повысит ее привлекательность для ресурсоснабжающих компаний и застройщиков, добавил изданию представитель «Ростелекома».

Национальный стандарт учитывает специфику российского законодательства, но в то же время совместим с глобальным протоколом LoRaWAN, говорит Уткин. Это дает возможность использовать соответствующие национальному стандарту устройства и оборудование в глобальных технологических решениях и позволит отечественным разработчикам выйти на зарубежные рынки.

Интернет вещей

«Глобальные информационные сети, связывающие государства, общества и рынки, являются в первую очередь интернетом вещей: число межмашинных соединений в мире на 2021 г. втрое превышало число интернет-пользователей (14,6 млрд против 4,9 млрд ). К 2030 г. интернет людей окончательно превратится в остров в океане межмашинных взаимодействий. На этом временном горизонте вклад интернета вещей в мировую экономику будет измеряться уже не сотнями миллиардов, а триллионами долларов, внося существенный вклад в глобальный ВВП», — говорится в отчете «Интернет вещей. Развитие технологий и оценка возможностей перехода на отечественные решения», который представила в 2023 г. АНО «Цифровая экономика».

По прогнозу МТС, опубликованному на сайте компании, среднегодовые темпы роста рынка IoT в России составят 12% после спада в 2022 г., а сам рынок может вырасти до 208,5 млрд руб. к 2026 г. Если рассматривать выручку по отраслям, то лидерами являются энергетика/ЖКХ (30%), недвижимость (18%) и транспорт (16%). Прогнозируется, что в 2025 году эти отрасли также будут лидирующими: энергетика/ЖКХ (32%), недвижимость (27%), транспорт (12%).