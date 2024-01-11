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«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

35 тыс. персональных компьютеров (ПК) «Аквариуса» отправились на новые территории в конце 2023 г. Поставку осуществлял «Ростелеком», который заключил контракт с Минцифры. Сумма контракта могла перевалить за 1,7 млрд руб.

Поставки ПК на новые территории

Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса».

Поставку устройств осуществлял «Ростелеком». Фуры с устройствами ездили на новые территории в течение последних недель 2023 г. Контракт госоператором заключало Минцифры, утверждает собеседник CNews. По его словам, устройства предназначены для использования в госструктурах.

Представители «Аквариуса» отказались отвечать на дополнительные вопросы, а Минцифры и «Ростелекома» — не ответили на запрос.

По словам собеседника CNews, первоначально предполагалось, что 10 тыс. устройств поставит производитель вычтехники Yadro, еще 10 тыс. — ICL, а оставшиеся 15 тыс. поставит «Аквариус». Но в итоге контракт был заключен только с «Аквариусом». Представители ICL отказались комментировать ситуацию, а Yadro не ответили на запрос.

Ориентировочная цена контракта

По данным собеседника в одном из крупных российских дистрибуторов электроники, цена ПК «Аквариуса» для крупных проектов колеблется от 45 до 50 тыс. руб. за устройство. То есть стоимость 35 тыс. ПК «Аквариуса» могла бы составить примерно 1,7 млрд руб.

По словам собеседника CNews, в 2024 г. на новые территории еще поставят до 80 тыс. ПК.

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Фото: Kandinsky
ПК в представлении нейросети Kandinsky

Помимо ПК «Аквариуса» на новые территории поехали мониторы компании RDW. Представители RDW на запрос CNews о конфигурации и стоимости устройств не ответили. Цена мониторов RDW в онлайн-магазинах варьируются от 11 до 39 тыс. руб. Даже если брать минимальную стоимость, поставка мониторов могла бы обойтись в 380 млн руб.

Мощности «Аквариуса»

Для «Аквариуса» поставка 35 тыс. устройств задача посильная, так как мощность двух производств компании в Шуе и Твери составляет 1,5 млн устройств в год.

Как писал «Коммерсант» в ноябре 2023 г. «Аквариус» попросила у государства 10,5 млрд руб.: 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе и по 3 млрд руб. на вхождение в капитал неназванных российского дистрибутора и азиатского ИТ-разработчика. Представители компании не комментируют эти планы.

В рамках поставки на новые территории отгружались мониторы RDW. Но в ноябре 2023 г. «Аквариус» и сам начал серийное производство российских мониторов. При этом мониторы уже внесены в реестр Минпромторга, поэтому они могли быть поставлены в рамках контракта с «Ростелекомом». Вполне возможно, компания еще не вышла на такие объемы производства или договор на мониторы предполагалось заключать с иным производителем.

Кристина Холупова

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