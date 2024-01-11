«Ростелеком» завалил Минцифры исками. Их сумма перевалила за 2,2 миллиарда

«Ростелеком» требует от Минцифры более полумиллиарда рублей через суд. Госоператор хочет получить оплату за обслуживание госсистемы миграционного учета и оформления паспортов. Компания с 2016 г. выполняет эти работы без госконтракта и получает оплату по решению суда. В совокупности «Ростелеком» обращался в суд за оплатой этих работ не менее пяти раз, сумма исков перевалила за 2,2 млрд руб.

«Ростелеком» требует оплаты



Как выяснил CNews, «Ростелеком» подал сразу два иска к Минцифры. Общая сумма исковых требований достигла 525,96 млн руб.

Оба иска были поданы в конце декабря 2023 г. Слушанья начнутся в марте 2024 г. По одному из дел в качестве третьих лиц проходят еще несколько российских госструктур — три министерства (Минобороны, МИД и МВД), Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФСБ.

Как рассказал CNews представитель «Ростелекома», иски связаны с неоплаченными работами за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

«Ростелеком» обращается в суд по этому поводу уже не первый год. В общей сложности госоператор через суд потребовал от министерства за обслуживание системы более 2,2 млрд руб.

CNews ожидает от Минцифры ответа на вопрос о причинах неоплаты предоставленных услуг.

Суд на стороне «Ростелекома»

Первый иск к Минцифры в связи с оплатами работ за обслуживание системы миграционного учета был подан в феврале 2018 г. В нем оператор требовал от ведомства оплатить выполненные им в 2017 г. работы по поддержке и развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения.

Сумма этого иска составила 464,1 млн руб. Как сообщал CNews, 2 февраля 2019 г. московский Арбитраж удовлетворил претензии оператора в полном объеме. Но Минцифры решило обжаловать это решение и дошла с апелляцией вплоть до Верховного суда (ВС). 4 декабря 2019 г. он тоже встал на сторону «Ростелекома».

Второй иск был подан 5 августа 2019 г. и касался оплаты поддержки все той же системы, но на этот раз за период с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2019 г. Сумма претензий превысила 314 млн руб., и в начале февраля 2020 г. столичный Арбитраж, как и в первом случае, удовлетворил иск в полном объеме. Это решение Минцифры также не удалось обжаловать.

Еще один иск против Минцифры по этому же поводу «Ростелеком» подал 3 августа 2020 г. Суд также встал на сторону истца, но удовлетворил требования лишь частично, предписав Минцифры вернуть 452,3 млн руб. из 464,9 млн руб., которые заявлялись изначально.

В марте 2020 г. оператор снова обратился в суд с иском уже на 529,6 млн руб. Жалоба касалась неустойки за просрочку платежей по инвестиционному договору от 2014 г. Суд полностью встал на сторону истца.

Зачем нужна система

Госинформсистема изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (из-за которой и тянется столько судебных тяжб) была создана для повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля. Минцифры, Минобороны, ФСБ, МВД, МИД и Росморречфлот пользуются ею с 2005 г. Президент России Владимир Путин распоряжением от 4 июня 2011 г. назначил «Ростелеком» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы.

Согласно материалам исков от 1 февраля 2018 г. и 5 августа 2019 г., последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минкомсвязи (прежнее наименование Минцифры) за 2016 г. Несмотря на то, что контракты с 2016 г. не заключались, Минцифры попросило обеспечить функционирование каналов связи системы, чем «Ростелеком» и занимался.

Собеседник CNews, близкий к делу, поясняет, что по закону «О связи» «Ростелеком» не может перестать выполнять работы по обеспечению системы, которой пользуются российские ведомства.

