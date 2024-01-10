Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Минпромторг совместно с производителями телеком-оборудования разработал схему начисления баллов для его признания российским. 40% от общего количества возможных баллов будет даваться за применение в оборудовании отечественной ЭКБ и 40% — за локализацию технологических операций. Остальные 20% будут начисляться за использование ПО из реестра Минцифры.

Новые требования по платам и ЭКБ

Как стало известно CNews, Минпромторг придумал схему распределения баллов, по которой телекоммуникационное оборудование будет признаваться российским. Это следует из протокола совещания министерства, состоявшегося 18 декабря 2023 (есть в распоряжении CNews).

Согласно документу, телеком-оборудование будет признаваться российским на основе присвоения баллов, которые будут распределяться по такой схеме: 40% баллов от общего количества будут давать за применение отечественной электронной-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих.

Еще 40% баллов решили начислять за локализацию технологических операций по созданию аппаратуры. К этому относится изготовление печатных плат, монтаж ЭКБ на печатные платы, сборка, тестирование и др. И оставшиеся 20% — за использование отечественного программного обеспечения.

К такой структуре распределения баллов Минпромторг пришел совместно с отраслью на совещании в декабре. На обсуждении присутствовали представители министерства, Минцифры, Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники (ВНИИР), Консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО «ТТ»), «Ростелекома», «Т8» и др.

Сейчас Минпромторг совместно с отраслью разрабатывает балльную систему для признания телеком-оборудования отечественным. Согласно ей, за каждую технологическую операцию или за использование российской ЭКБ или ПО будут начислять баллы. При наборе установленного порога баллов — оборудование будет признано российским и сможет попасть в реестр радиоэлектронной продукции, чтобы иметь преференции на госзакупках. Под регулирование, следует из документа, подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

Проблема с печатными платами

В России пока не производят печатные платы высокого класса точности. Сейчас их закупают за рубежом. Как писал «Коммерсант» в декабре 2023 г., отрасль воспротивилась предложениям Минпромторга по использованию ЭКБ и печатных плат, т.к. выполнение этих требований невозможно в текущих условиях из-за нехватки комплектующих. Из-за этого производители попросили смягчения требований.

Представитель Минпромторга пояснил CNews, что в ходе совещания договорились делить платы на три уровня: сложные, средние и простые. У каждого уровня будет свой коэффициент (так сложные получат самый высокий), по которому будут считаться баллы.

«В России налажено производство определенных печатных плат разного уровня, Минпромторг проанализирует существующую и перспективную номенклатуру печатных плат, а также объемы возможного производства», — пояснил CNews представитель «Т8». После анализа министерство будет включать требования по использованию плат, исходя из возможности их производства.

При этом минусов в балльной системе и в логике их начисления представитель «Т8» не видит.

Балльная система в телекоме

В ходе совещания стороны отметили необходимость установления обязательного требования о монтаже ЭКБ на печатные платы. Министерство также рекомендовало АНО «ТТ» представить во ВНИИР предложения о порядке отнесения телеком-оборудования к продукции «первого уровня» при условии подтверждения ее разработки (происхождения) на территории России. Например, балльная система, которая применяется в вычислительной технике, позволяет оборудованию первого уровня (по обыкновению работающего на отечественном процессоре) иметь преимущество перед другим отечественным оборудованием, которое участвует в госзакупках.

Сейчас балльная система для телекома, которая вносит изменения в постановление 719 (балльная система признания продукции российской), только разрабатывается. Минпромторг собирает от отрасли данные по возможности производства на территории России комплектующих. Согласно протоколу заседания, повторное совещание по поводу итогового проекта акта пройдет не позднее 30 января 2024 г.

Балльная система в телекоме обсуждается с 2021 г. А с лета 2022 г. Минпромторг активно работает над ее созданием. Документ о введении балльной системы для этой отрасли был представлен ведомством на regulation.gov.ru в сентябре 2023 г.

«Российскость» телеком-«железа» сейчас

Сейчас решение о том, считается ли телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает Межведомственный совет по телекому (МЭС) при Минпромторге, его работу регламентирует постановление №878. Российское телеком-«железо» получает статус «телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения» (ТОРП). А он уже дает производителю право попасть в реестр Минпромторга.

Сейчас в состав МЭС входят представители Минпромторга, Минцифры, АНО «НТЦИ», ВНИИР, консорциума «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», «Ростех», «Элемент»), «Элтекса», «Кьютэк», «Т8» и другие. Всего в МЭС входят 36 экспертов.

Как сообщал ранее собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники, в реестр телекоммуникационного оборудования из-за непрозрачности оценки могли включить технику, не имеющую отношения к России. «Фактически это было зарубежное оборудование с переклеенными шильдиками», отметил он.

На совещании, прошедшем 18 декабря, также обсуждался вопрос передачи полномочий по признанию телеком-оборудования российским от МЭС во ВНИИР и ТПП. Собеседник CNews, близкий к обсуждению вопроса, утверждает, что входящие в состав МЭС производители телеком-оборудования препятствуют этому. По его словам, отрасль многократно отправляла на доработку документ, вносящий такие изменения. Эксперты считают, что отрасли просто не выгодно отдавать экспертизу, так как они поделили рынок между собой.