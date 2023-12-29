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Китайский аэростат-шпион использовал связь американского интернет-провайдера

Китайский воздушный шар-разведчик, как утверждают американские чиновники, летая над территорией США, покупал услуги связи для своих «шпионских» нужд у американского интернет-провайдера.

Услуги связи

Представители разведки Соединенных Штатов установили, что китайский «шпионский» воздушный шар, пролетевший над штатами в 2023 г., использовал для связи американского интернет-провайдера, передает NBC News сообщение чиновников США. Название провайдера издание скрывает, «чтобы защитить личность своих источников».

Представители неназванной компании отрицают, что китайский воздушный шар использовал ее сеть. Это было установлено, по их словам, в результате собственного расследования и обсуждений с официальными лицами США.

Превентивные меры

Некие «бывшие американские чиновники» сообщили NBC News, что представители китайской разведки и раньше тайно использовали коммерческих поставщиков услуг в различных странах, часто в качестве резервных сетей связи. По словам этих чиновников, китайские военные часто ищут зашифрованные сети или сети с надежными протоколами безопасности, чтобы иметь возможность безопасно общаться.

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Фото: wikimedia
Военные США сбили в феврале 2023 г. китайский аэростат, который пользовался услугами американского интернет-провайдера, чтобы «шпионить» на их же территории

Такой мониторинг проводился и в США. Видимо, зная о нем, администрация Байдена добивалась секретного постановления федерального суда по надзору за внешней разведкой, позволяющего сбор разведывательных данных о шаре еще до того, как он был обнаружен и сбит у берегов Южной Каролины в феврале 2023 г. Какое постановление вынес суд, не разглашается.

Высокопоставленные представители администрации заявили, что США смогли защитить чувствительные объекты на земле, потому что они внимательно отслеживали предполагаемую траекторию полета китайского аэростата. Военные США переместили или скрыли чувствительное оборудование, чтобы воздушный шар не мог собирать изображения или видео, пока он находился в воздухе.

Китайская программа наблюдений

В феврале 2023 г. Fox News писал со ссылкой на высокопоставленных представителей вооруженных сил США и национальной безопасности о том, что сбитый воздушный шар-шпион был связан с масштабной программой наблюдения, проводимой китайскими военными.

Еще один такой шар был обнаружен четырьмя месяцами ранее, после того, как он упал в Тихий океан недалеко от Гавайских островов. Еще три китайских аэростата-наблюдателя пролетели над Техасом, Флоридой и Гуамом во время правления администрации Трампа.

Большая часть программы наблюдения осуществляется с помощью спутников, но Пекин также, по-видимому, увидел возможность для дополнительного сбора разведывательной информации.

Китай назвал действия американцев «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, приводил РБК комментарий официального Пекина по поводу уничтожения Вашингтоном воздушного шара. Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивали в китайском МИДе.

«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — говорилось в заявлении ведомства.

Анна Любавина

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