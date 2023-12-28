Нелегальные и просроченные продукты будут автоматически блокироваться на кассах магазинов. ПО уже установлено

В России начнут автоматически блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах магазинов. Торговые сети уже установили необходимое ПО. Обязательная блокировка начнется с нелегальной табачной продукции и пива в кегах 1 апреля 2024 г.



Автоматическая блокировка

В России с 2024 г. начнут блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах магазинов, выяснили «Известия».

«Напомним, что работа данного механизма основана на использовании ряда критериев, на базе которых принимается решение о возможности продажи конкретной единицы маркированной продукции. По ряду таких критериев проверки товаров при продаже на кассе станут обязательными только с 1 апреля 2024 г. Для целей подготовки всех заинтересованных участников к новым требованиям разработаны и утверждены соответствующие регламент и план мероприятий подготовки к внедрению указанного запрета», — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве сообщили изданию, что на постоянной основе ведут мониторинг готовности разработчиков ПО и торговых организаций: «Готовность основных разработчиков верхнеуровнего кассового программного обеспечения ("1С", "Штрих-М", "Атол", "Эвотор", "Контур", "Дримкас", "Тензор") к использованию функционала запрета продажи товаров на кассе соответствует высокой степени: большинство компаний уже разработали указанный функционал, а остальные завершат его разработку до 1 марта».

Какие товары будут блокировать?

Блокировка будет производиться на основе данных из информационной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак».

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции, созданная в 2017 г. Специальный уникальный код, наносимый каждую единицу товара позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится.

Механизм блокировки будет реализован во всех магазинах, которые будут продавать маркированные товары — табачную и молочную продукции, бутилированную воду, пиво, безалкогольные напитки, БАДы, обувь, фототехнику, шины, парфюмерию, одежду и антисептики, сказали Известиям” в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) порядка 60% чеков содержат такие товары.

В ЦРПТ не исключают, что в дальнейшем группа товаров будет расширена, однако решение о включении в этот механизм других продуктов будет принимать Правительство России.

Сроки реализации

В ноябре 2023 г. премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил порядок и очередность блокировки, сообщило издание.

Запустить блокировку планируется с 1 апреля 2024 г. для продажи нелегальной табачной продукции и пива в кегах.

Для молочной продукции и воды такую меру начнут применять с 1 мая 2024 г. в крупных торговых сетях (более чем с 50 магазинами), а с 1 сентября — во всех остальных.

Также предполагается, что с 1 ноября механизм заработает для пива в потребительской таре, парфюмерно-косметической продукции, БАДов, шин, обуви и продукции легпрома. А с 1 февраля 2025 г. — для безалкогольных напитков и соков.

Как это работает?

«Компания уже внедрила на кассы ряда магазинов решение, технически запрещающее продавать маркируемую пищевую и табачную продукцию неизвестного происхождения или с истекшим сроком годности. Оно призвано защитить потребителя от покупки некачественного продукта и полностью исключает фактор человеческой ошибки при продаже», — сказал изданию директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Станислав Богданов.

Готовность к введению блокировки кроме X5 Group подтвердили в торговых сетях «Магнит», «О’Кей», «Лента».

Решение, разработанное ИТ-специалистами розничной сети «Магнита», как пояснили в ее пресс-службе, позволяет мгновенно получать информацию из системы маркировки «Честный знак» о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если продукция просрочена.

«Касса сопоставляет текущую дату и блокирует продажу, если срок годности не в нормативе или статус кода маркировки не "в обороте"», — сказали в «О’Кей».

Там подчеркнули, что работоспособность этой системы зависит не только от усилий на стороне ритейлеров, но и от маркировок производителей (насколько стандартизированы и считываются сроки годности и т.п.). Необходима скоординированная работа и отлаженная ИТ-инфраструктура всех участников процесса.

Результаты эксперимента

Эксперимент по блокировке просроченной продукции проходил в России с 1 февраля по 1 августа 2023 г. для отдельных видов молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. Больше всего просрочки эксперимент выявил в молочной продукции.

В ЦРПТ «Известиям» сообщили, что эксперимент по введению блокировки показал снижение продаж просроченной продукции в магазинах практически до нуля.

«Всего по стране число продаж маркированной продукции, по которой были выявлены несоответствия, в том числе по срокам годности, за период проведения добровольного эксперимента снизилось с более чем 10 млн единиц продукции на начало года до 4,64 млн по итогам октября 2023 г.», — пояснили в пресс-службе ЦРПТ.