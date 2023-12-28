Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro

Покинувший по собственному желанию пост директора Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию в Минцифры Александр Понькин ушел работать к производителю вычислительной техники Yadro (ООО «КНС Групп»). Экс-чиновник занимает должность директора по проектной деятельности.



Из Минцифры в Yadro

Как стало известно CNews, экс-директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Александр Понькин работает в компании-производителе электроники Yadro (ООО «КНС Групп»).

Из Минцифры Понькин ушел в августе 2022 г. по собственному желанию. По данным «Коммерсант», тогда экс-чиновнику поступило несколько предложений о работе на руководящих постах от компаний на российском телекоммуникационном рынке. До настоящего времени новое место работы Александра Понькина не объявлялось.

В Yadro Понькин сейчас занимает должность директора по проектной деятельности. В Yadro заявили CNews, что он «работает в компании уже полтора года». Но не ответили на вопрос, а что же входит в его обязанности.

Среди собеседников CNews на ИТ-рынке циркулирует информация, что из Минцифры к Понькину в Yadro может присоединиться еще один заметный сотрудник министерства.



Карьера Понькина в Минцифры

До прихода в Минцифры Понькин работал в НИИ «Прогресс» и «Эрикссон Корпорация АО», где занимал должность руководителя проекта по строительству сети связи 3G в России.

Александр Понькин ушел из Минцифры в Yadro

В мае 2013 г. Понькин начал работать в Минкомсвязи (в 2018 г. ведомство было переименовано в Минцифры) в должности заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов, а в 2015 г. перешел на должность главы этого департамента. В марте 2016 г. он был назначен на должность директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи. В августе 2018 г. он покинул этот пост.

С 2019 по 2021 гг. работал директором Департамента проектного управления АО «Научно-производственная компания Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг», который контролирует Yadro).

В апреле 2021 г. Понькин был назначен директором Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры.

Доходы Понькина

Согласно декларации Александра Понькина за 2017 г., в его собственности находятся три земельных участка общей площадью 4,6 гектара. Кроме того, Понькин является владельцем интересного автопарка: двух автомобилей Porsche 911, двух автомобилей Audi A6, одного Porsche Carrera и одного Jaguar XJ.

В 2021 г. Понькин занимал первое место в списке самых крупных чиновников-землевладельцев и стал лидером рейтинга владельцев самых дорогих автомобилей. В декабре 2022 г. CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями, в который вошел Понькин, заняв там 32 место.

Деятельность Yadro

В «КНС групп» входят российские технологические компании, объединяющие направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров.

Выручка Yadro в 2022 г. составила 65,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, говорится в отчетности компании.