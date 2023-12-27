Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками

Закупка интерактивных панелей на российских процессорах «Байкал» закончилась обращением в суд и прокуратуру со стороны поставщика. Заказчики после экспертизы товара начали отказываться от исполнения контрактов. Но прокуратура и суд усмотрели в действиях заказчика нарушения, назначили штраф и обязали принять товар.

Непростая закупка

Как выяснил CNews, закупка госучреждениями российских интерактивных панелей на «Байкалах» закончилась обращением поставщика в московские суд и прокуратуру, а также назначением штрафа.

Непростые закупки состоялись в июне 2023 г., когда ГБУ территориальные центры соцобслуживания Москвы (филиалы «Зеленоградский», «Тимирязевский», «Ярославский» и др.) заключили девять контрактов со столичной компанией «Биэм Групп Интегратор» на поставку их интерактивных панелей BM Stark Baikal.

Однако в августе и сентябре 2023 г. системным интегратором «Некстген» была инициирована внешняя проверка поставленного товара (хотя по закону о закупках, именно заказчик должен инициировать экспертизу и заключать с экспертами договор на проверку). Проверку проводил Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР).

В ходе экспертизы ВНИИР обнаружил множество деталей, произведенных в Китае, включая материнскую плату, а также монтаж внутренних элементов, выполненный не заводским способом, что указывает на «возможно не серийное производство изделия», следует из экспертного заключения. Институт пришел к выводу, что поставленный товар не соответствует требованиям технического задания.

Это привело к тому, что госзаказчики стали повально отказываться от приемки товара из-за внешней экспертизы товара. Но поставщика это не устроило, и он обратился по всем отказам в суд и прокуратуру. Со слов поставщика, на заказчиков оказывалось «некое давление», из-за чего им пришлось отказать в приемке российских интерактивных панелей.

Суды и прокуратура

«Биэм Групп Интегратор», столкнувшись с отказами заказчиков, стала предпринимать встречные действия.

С сентября 2023 г. компания начала подавать иски к филиалам территориальных центров соцобслуживания Москвы. Всего подано шесть исков и четыре из них еще не рассмотрены. Но решение по двум из них было вынесено в декабре. Суд постановил признать решение ГБУ «Московские социальные центры» и центр соцобслуживания «Алексеевский» об одностороннем расторжении контракта на поставку панелей незаконным и обязал осуществить приемку оборудования, следует из решения суда, опубликованного на портале Арбитражных судов.

Впоследствии поставщик обратился и в прокуратуру с просьбой провести проверку законности одностороннего расторжения контрактов шестью филиалами и нарушения порядка приемки товара. И по двум из них, со слов компании, уже вынесены решения (документы проверки прокуратуры есть в распоряжении CNews).

Главный контроль управления Москвы в ноябре 2023 г. признал виновным некоего Александра Манякина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), не обеспечив в установленные законом сроки приемку интерактивных панелей. За что он был оштрафован на 20 тыс. руб, следует из документа (есть в распоряжении CNews). Манякин является начальником отдела закупок централизации сети территориальных центров социального обслуживания департамента труда и социальной защиты Москвы и выступал на стороне заказчиков, следует из решения прокуратуры.

Сам Александр Манякин с фактом правонарушения согласился и вину не отрицал, отмечается в документе. В качестве обстоятельства совершения правонарушения он указал на ошибку отвечающего за составление закупочной документации лица.

«Давление» на заказчиков

По данным «Биэм Групп Интегратор», Александр Манякин «по необъяснимым причинам решил провести самостоятельную экспертизу поставленного товара». И в качестве экспертной организации он привлек «заинтересованную компанию конкурентов» — ООО «Некстген» (интегратор, поставляющий электронику, включая аудио и видео решения), отмечают в компании. Согласно базе «Контур.фокус», «Некстген» в 2023 г. заключила пять контрактов с филиалами территориальных центров соцобслуживания Москвы (заказчиками по договору с «Биэм Групп Интегратор») на сумму 6 млн руб.

По данным «Биэм Групп Интегратор», «Некстген» «самовольно решила забрать поставленное оборудование у заказчика и обратилась во ВНИИР». Институт, как упоминалось выше, сделал заключение о несоответствии товара техзаданию. По утверждению поставщика, с некоторыми замечаниями ВНИИРа компания согласилась. Например, с замечаниями по поводу объема накопителя жесткого диска, оперативной памяти и др. И в установленный законом срок привезла новые панели полностью соответствующие техзаданию, утверждает поставщик.

Фото: Госзакупки Фото из экспертизы интерактивной панели ВНИИР

«Однако заказчик, ссылаясь на “некое давление”, сказал, что им запретили принимать товар и, что они не будут даже смотреть новые панели, — рассказал CNews представитель “Биэм групп интегратор”. — Тем самым был нарушен порядок приемки товара и как следствие был нарушен порядок одностороннего расторжения контракта».

То есть по закону заказчик обязан был осуществить приемку и либо принять мотивированный отказ в приемке, либо оплатить поставленный товар.

«У меня нет сомнений в том, что эта ситуация была инициирована нашими конкурентами, мы знаем, кто это, мы знаем их методы, — рассказал CNews Владимир Буйвидис, руководитель группы компаний BM GROUP “Фабрика инноваций”. — Представители других шести объектов позже признались, что на них было оказано давление. И под давлением они были вынуждены отказать в приемке». Но заказчики не смогли уточнить, кто же «оказал на них давление», отметили в «Биэм групп».

Буйвидис отметил, что два из восьми филиалов центров соцобслуживания Москвы приняли интерактивную панель BM Stark Baikal и оплатили поставку. Было также проведено шесть заседаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вопросу включения ООО «Биэм Групп Интегратор» в реестр недобросовестных поставщиков. На всех заседаниях ФАС отказалась вносить компанию в этот список. Решения есть в распоряжении CNews и компания отсутствует в этих списках.

Повторная приемка оборудования планируется в 2024 г., отметил поставщик. Сейчас «Биэм Групп Интегратор» заключает договор с ВНИИР для повторной проверки панелей соответствию требованиям контракта.

Экспертиза «Некстген»

В решении об одностороннем отказе «Тимирязевского» филиала отмечено, что экспертизу проводил ВНИИР и перечисленные замечания в документе сходятся с теми, что были отмечены в акте экспертизы. Однако в решении о расторжении филиала «Ярославский» отмечено, что внешнюю экспертизу проводила компания «Нэкстген» (по видимому, допущена ошибка и имелось ввиду юрлицо конкурента — «Некстген», юрлица «Нэкстген» не существует), а вовсе не ВНИИР. И в этом документе перечислены совсем иные недостатки, например, «при переключении выхода на отечественный процессор — отсутствует сигнал» или «прошивка панели переведена не корректно». И на основании именно этого заключения заказчик принял решение об отказе от исполнения договора.

Упомянутый ранее российский процессор («Байкал») стоит на материнской плате и, по заверению производителя, он отвечает за воспроизведение графической интерфейса оболочки, работы офисных программ и др.