Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink

По предложению России Всемирная конференция радиосвязи решила разработать меры по ограничению работы спутниковых систем связи без разрешения национальных администраций. Российские власти опасаются системы Starlink, которая имеет «двойное дно», используется в военных целях и может привести к бесконтрольному распространению информации.

Россия требует ограничения работы спутниковых сетей

В ходе завершившейся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23) российская делегация выступила с инициативой о недопустимости использования спутниковых сетей связи без разрешения национальных регулирующих органов.

Об этом и.о. директора Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России (МИД) Ольга Мельникова рассказала на прошедшей в Москве конференции «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы».

«Двойное дно» Starlink

Речь идет, в первую очередь, о системе негеостационарных спутниках Starlink, предоставляющей широкополосный доступ в интернет. Ее развивает американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk). Мельникова называет данную систему «технологией с двойным дном» и примером «военного сотрудничества, замаскированного под коммерческую деятельность».

В МИД обращают внимание на использование системы Starlink «украинскими националистами» в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, в скором времени Starlink предоставит возможность выходить в интернет с сотового телефона, минуя национальных операторов связи.

Все это приводит к «бесконтрольному распространению информации» и создает угрозу для национального суверенитета, полагают в МИД. В связи с этим российская сторона считает необходимым получение лицензий от национальных администраций связи для оказания услуг спутниковой связи на территории конкретной страны.

Доминирование США в МСЭ

ВКР проводится Международным союзом электросвязи (МСЭ). Мельникова обращает внимание, что несколько лет назад ключевые посты в МСЭ заняли представители США. Однако, по ее словам, большинство стран-участниц МСЭ (всего в союз входит 160 стран) выступили против попыток США и стран НАТО монополизировать глобальное киберпространство.

В итоговой резолюции ВКР-23, опубликованной на сайте МСЭ, говорится о том, что в рамках подготовки к следующей конференции делегаты поручили МСЭ подготовить предложения по ограничению неавторизованного использования негеостационарных спутниковых сетей связи. Речь идет как о фиксированных, так и о мобильных спутниковых сетях.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке уточняет, что ВКР проходит раз в четыре года. Соответственно, следующая конференция будет в 2027 г. Теперь МСЭ в течение четырех лет будет исследовать указанный вопрос, и дальнейшую его судьбу трудно предсказать, резюмирует источник.

Проблемы других спутниковых сетей в России

Одновременно со Starlink развертыванием глобальной спутниковой группировки для оказания услуг доступ в интернета занимается британская компания OneWeb, которая с осени 2023 г. принадлежит европейскому оператору Eutelsat. Ранее в запусках спутников OneWeb участвовала госкорпорация «Роскосмос».

OneWeb создала в России совместное предприятие с «дочкой» «Роскосмоса» - «Гонец». Однако лицензию на работу в России OneWeb так и не получила. В 2022 г. сотрудничество «Роскосмоса» с OneWeb было прекращено.

В начале 2000-х годов глобальная система спутниковой голосовой связи Iiridium осуществила свой перезапуск, отключив наземную станцию в России. Это лишило российские спецслужбы возможности прослушивать разговоры абонентов Iridium, находящихся на территории России.

Формально Iridium не работал в России, хотя при желании терминалы системы находились в продаже. Вопрос разрешился лишь в 2016 г. после открытия Iridum наземной станции сопряжения в Ижевске (столица республики Удмуртия).