Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга

В рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве арестованы Сергей Сорокин и Илья Чипашвили. Их подозревают в хищении 160 млн руб, которые Минпромторг субсидировал на разработку и создание российских компьютеров.



Мера пресечения арест

Тверским райсудом по ходатайствам следователей Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве арестованы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) 65-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили, пишет «Коммерсант». Минпромторг признан по делу потерпевшей стороной.

По данным суда Чипашвили на данный момент является начальником центра по работе с коммерческими клиентами «дочки» «Транснефти» АО «Связьтранснефть».

Сорокин ранее являлся главным конструктором Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, возглавлял журнал «Современные технологии автоматизации» (профессиональное издание, предназначенное для квалифицированных специалистов, работающих в сфере промышленной автоматизации и встраиваемых систем). В последние годы он владел или руководил целым рядом компаний в области ИT — «Эремекс», «Прософт», «Прософт-системы», «Прософт-Е», «Ленпромавтоматика», «Реглаб», «Фаворит-ЭК» и т. д.

«Сергею Сорокину и Илье Чипашвили по ходатайству органов предварительного следствия избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сообщили изданию в пресс-службе Тверского суда. Постановления уже обжалованы стороной защиты.

Фото: wirestock / FreePik Сергей Сорокин и Илья Чипашвили взяты под стражу на два месяца по делу о хищении субсидий на 160 млн. руб

Бизнесменов подозревают в хищении субсидии почти на 160 млн руб. Деньги были получены в Минпромторге на разработку вычислительных платформ. Обвиняемые вину не признали и утверждают, что полностью выполнили свои обязательства перед заказчиком.

Следственные, оперативные и контрольные органы сейчас проверяют другие контракты, к которым имели отношение Сергей Сорокин и Илья Чипашвили.

Следствие по делу

В 2020–2022 гг., когда Чипашвили был гендиректором ЗАО «Научно-производственная фирма "Доломант"», его компания получила в Минпромторге субсидию для покрытия части затрат на разработку и создание российских компьютеров в рамках программы «Разработки и организации серийного производства отечественных вычислительных платформ», одобренной правительством России в 2016 г.

В декабре 2020 г. с «Доломантом» был заключен контракт, а затем ряд допсоглашений, по которым компания за два года получила от государства 159 млн 957 тыс. 379 руб. Руководители «Доломанта», по данным следствия, не выполнили свои обязательства по контракту, деньги Минпромторгу не вернули, а «распорядились ими по собственному усмотрению».

Компания «Доломант» два десятка лет занимается разработками компьютерной техники и программ для нее. По открытым данным издание выяснило, что за годы существования ЗАО исполнило 337 контрактов почти на 1,4 млрд руб. Среди заказчиков были как крупные предприятия «оборонки», так и, например, «Росатома». Пик активности пришелся на 2015–2017 гг. В последнее время поток заказов сократился, а к самой научно-производственной фирме подано 17 исков на 1,3 млрд руб.

Опытный сообщник

Обвинение считает Чипашвили не более чем исполнителем замыслов его более старшего и опытного предполагаемого сообщника Сергея Сорокина, который выступал организатором аферы и через структуры которого проводилась часть документации и сами средства, списывались затраты и прочее.

Сорокин уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2018 г. Тогда был выявлен факт неуплаты налогов в 2013–2015 гг. ООО «Прософт трейдинг», которое к тому времени обанкротилось. Учредителями компании были Сорокин и его супруга Надежда. Обвинение по ч. 2 ст. 199 УК было предъявлено только гендиректору фирмы. Он полностью признал свою вину и в 2021 г. был приговорен Пресненским райсудом Москвы к двум годам условно. В 2015 г., как следует из приговора, он подделал данные аудиторской отчетности «Прософт трейдинг» и накладные на компьютерную технику, похитив у учредителей более 880 тыс. руб.

Правда, были определенные сомнения в том, что этот человек являлся реальным, а не номинальным руководителем. В 2019 г. он получил аналогичный двухлетний условный срок за крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).