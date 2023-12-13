В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram

В России ведется разработка нового мессенджера, позиционируемого в качестве антишпионской альтернативы Telegram. Его встроят в российский смартфон «Р-фон» и покажут в середине декабря 2023 г. Как появление такого сервиса отразится на дальнейшей работе Telegram в России, пока неизвестно – мессенджер в течение более двух лет находился под безуспешной блокировкой по всей стране.

Мессенджер не для шпионов

В самом ближайшем будущем в России может появиться очередной новый мессенджер в дополнение к ICQ, «VK мессенджеру», «ТамТам» и многим другим подобным проектам. Его встроят в смартфон «Р-фон», на базе операционной системы «РОСА мобайл». А поскольку сам мобильник позиционируется как антишпионский, то и мессенджер, вероятнее всего, будет обладать аналогичными особенностями, утверждают «Известия».

По информации издания, новый мессенджер ориентирован в первую очередь на госслужащих, как, собственно, и сам смартфон – его презентация назначена на 18 декабря 2023 г., и внимание обычных потребителей он, с высокой долей вероятности, не привлечет ввиду отсутствия многообразия приложений, что предлагают платформы Android и iOS и устройства на их основе.

Новый сервис получил название «РОСА мессенджер». Как сообщили изданию разработчики ОС РОСА в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА», мессенджер подойдет «как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций». «Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова», – подчеркнул представители разработчика.

Для всех и каждого

На момент презентации «Р-фона» сервис «РОСА мессенджер», пишет издание, сможет работать исключительно в средах мобильной ОС «РОСА мобайл» настольной «РОСА хром» на базе Linux. Однако существует вероятность его появления и на других платформах – такой вариант развития событий не исключил неназванный собеседник издания, осведомленный о происходящем.

По его словам, попытку распространения «РОСА мессенджера» на другие платформы разработчики могут предпринять уже в 2024 г., то есть в самое ближайшее время. Однако он не стал уточнять, под какими именно системами может выйти это приложение – вполне вероятно, что основными «целями» могут стать Windows и Android как самые распространенные в России ОС в своих средах, а вот iOS могут и вовсе обойти стороной. Напомним, что сейчас в российском госсекторе и даже во многих компаниях с госучастием объявлен бойкот технике Apple, которую с недавних пор власти считают шпионской.

Что будет с Telegram

Telegram – это второй по популярности мессенджер в России после WhatsApp. С апреля 2018 по июнь 2020 гг. власти блокировали его по всей стране, но, как известно, безуспешно. После отмены санкций в Telegram появилось множество каналов российских министерств, а также политиков и чиновников первой величины. Например, свои каналы есть у глав министерств и у многих депутатов Госдумы.

В апреле 2022 г. появился составленный Минцифры список интернет-сервисов, которыми власти рекомендуют пользоваться россиянам вместо иностранных. В перечень вошли социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS», TenChat и «Мой мир», а также мессенджеры «ТамТам», ICQ и ряд других сервисов. Все перечисленное – российские проекты, но рядом с ними в том же списке оказался и британский Telegram, разрабатываемый Павлом Дуровым» – создателем «Вконтакте».

Пока до конца не ясно, как появление «РОСА мессенджера» отразится на Telegram, который уже попадал под блокировку. Стоит напомнить, что летом 2022 г. российских госслужащих начали заставлять отказываться от Telegram и использовать для общения «VK мессенджер».

Чиновники весьма положительно отнеслись к скорому появлению еще одной российской альтернативы иностранным сервисам мгновенного обмена сообщениями, тем более «антишпионской». Например, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный сообщил изданию, что «в условиях санкций как никогда важно защищать информацию». «Поэтому хорошо, что мы получим надежный и защищенный ресурс, который позволит безопасно коммуницировать и делиться информацией, особенно госслужащим», – добавил он.

Схожего мнения придерживается и губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. «Если будет очень хорошее шифрование, а вся информация станет храниться на территории России, это будет правильно. Такой телефон давно нужно было сделать. Лично я с удовольствием буду пользоваться таким мобильным», – сообщил он «Известиям».

Действительно ли российский смартфон

Смартфон «Р-фон» производится с середины сентября 2023 г. на заводе АО «Рутек» в Саранске. «Антишпионским» его называют и сами разработчики. Но если в других смартфонах такого рода это выражается в возможности физического отключения камер, микрофона и всех модулей связи, то в «Р-фоне» «антишпионство», как сообщал CNews, в самописных драйверах для всех аппаратных компонентов смартфона.

В начале октября 2023 г. выяснилось, что «Р-фон» как две капли воды похож на смартфон Helio 80, который продается в Бангладеш. Существует вероятность, что и «Р-фон», и Helio 80 собраны на основе одной китайской заготовки», но разработчики «Р-фона» это наотрез отрицают.

Ближе к концу октября 2023 г. «Р-фон», несмотря на свою потенциальную «китайскость», попал в реестр российской электроники, курируемый Минпромторгом. А еще через несколько дней стоящая за ним компания «НТЦ ИТ РОСА» сменила организационно-правовую форму с ООО на АО. Как сообщал CNews, это дает ей потенциальную возможность скрывать и быстро менять своих владельцев.

Официальный анонс «Р-фона» назначен на 18 декабря 2023 г.