США пригрозили Китаю «решительными мерами» из-за 7-нм чипов, которые они не признают прорывом

Министр торговли США заявила о «самых решительных» мерах в ответ на выпуск Китаем телефонов Huawei с 7-нанометровый чипом, при этом в министерстве пришли к выводу, что новый чип работает хуже старого и «не соответствует рыночным показателям».



Ресурсов для сдерживания не хватает

США предпримут «самые решительные» действия для защиты своей национальной безопасности, заявила в интервью Bloomberg министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), когда ее спросили, как ее министерство торговли (BIS) отреагирует на недавний прорыв в производстве чипов в Китае. Это событие «вызывает глубокую тревогу», добавила Раймондо.

Под прорывом в производстве имеется в виду 7-нанометровый чип, который несмотря на все ограничения, введенные союзниками США, компания Huawei и ее партнер по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) выпустили в конце августа 2023 г. Телефон с этим процессором поступил в продажу во время визита Раймондо в Китай.

Этот новый этап в технологической холодной войне, как его назвал Bloomberg, вызвал в Вашингтоне дебаты о лучшей стратегии сдерживания технологического мастерства Пекина. Отвечая на вопрос о телефоне Huawei во время выступления в Конгрессе в октябре 2023 г., Раймондо сказала, что нужно больше ресурсов для обеспечения контроля.

Результаты расследования

В начале сентября 2023 г. BIS заявило, что исследует «предполагаемый» 7-нанометровый чип, на котором работает телефон Huawei.

«Ни производительность, ни доходность не могут соответствовать рыночным показателям устройства», — заявила помощник министра по экспортному администрированию Теа Кендлер (Thea Kendler) 12 декабря 2023 г. во время дачи показаний перед наблюдательной комиссией Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

«Более того, полупроводниковый чип внутри этого телефона работает хуже, чем тот, который был у них много лет назад», — сказал Кендлер и сделала вывод: «Таким образом, наш экспортный контроль имеет важное значение для замедления приобретения передовых технологий Китаем».

Несмотря на это, тревожность сохраняется. «Мы разделяем вашу обеспокоенность по поводу технологического развития», — сказал Кендлер, когда его спросили о технологических возможностях Huawei.

Позиция Китая

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин (Mao Ning) заявила 12 декабря 2023 г. на очередном брифинге для прессы в Пекине, как пишет Bloomberg, что «США неоднократно злоупотребляли мерами экспортного контроля, и это не в интересах глобальных и промышленных цепочек поставок».

США заблокировали продажу некоторых американских технологий компании Huawei с 2019 г. В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил экспортные ограничения в отношении Китая. В частности, компаниям запретили поставлять в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, если они не получат специальную лицензию от американских властей.

Тем не менее SMIC освоила массовое производство по норме 14 нм и с середины 2022 г. работала над созданием собственных 7- и 5-нанометровых техпроцессов.

Появление выпущенных SMIC 7-нанометровых микросхем в Huawei Mate 60 Pro доказывает, что усилия не были напрасными. Эксперты TechInsights подозревают, китайскую компании в копировании технологии у тайваньской TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя. К такому выводу они пришли, изучив строение чипа SMIC под названием MinerVa.

Эксперты также выдвигали версию, согласной которой SMIC сумела закупить значительное количество литографического оборудования до вступления в силу новых ограничительных мер, имеющих более строгий характер.