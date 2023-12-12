CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе Техника
|

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

Крупнейший оператор пригородных электричек России убрал покрытие Wi-Fi-сетей в поездах и демонтирует оборудование. Пассажиры этим недовольны.

Электрички без Wi-Fi

Крупнейший оператор пригородных электричек России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала покрытие Wi-Fi-сетей в поездах, как выяснили «Ведомости», поговорив с несколькими пассажирами Ярославского, Казанского и Горьковского направлений.

Собеседники сообщили изданию, что возможность подключения к публичной Wi-Fi-сети пропала с начала октября в поездах сразу нескольких направлений. Один из них отметил, что в вагонах убрали и информационные стикеры, информирующие о возможности подключиться к Wi-Fi.

Замена оператора

На запрос пассажира в ЦППК ответили, что «в настоящее время на поездах компании сервис Wi-Fi не предоставляется, ведется плановый демонтаж информационных стикеров и отключение оборудования», необходимого для работы Wi-Fi-cети. Изданию представитель ЦППК сказал, что демонтируются только стикеры, а все необходимое оборудование «остается в составах», «а новые поезда продолжают им оснащаться еще на этапе сборки на заводе».

Доступ к Wi-Fi не предоставляется временно «в связи со сменой оператора», заявил представитель компании. По какой причине компания меняет оператора, когда и с кем планируется заключить новый контракт он не уточнил.

young-man-700.jpg

Фото: Freepik
В подмосковных электричках больше нет бесплатного Wi-Fi

Конкурс на обеспечение Wi-Fi-cетью подмосковных пригородных электричек выиграла компания «Максимателеком», также оказывающая эту услугу во всех видах общественного транспорта Москвы, как писали «Ведомости» в 2016 г. В марте 2023 г. CNews сообщал, что сеть «Максимателеком» начала работу на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Нужен или не нужен Wi-Fi пассажирам

Популярность подключения к общественным сетям Wi-Fi в последние годы только снижается, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

«Операторы сотовой связи предоставляют качественные услуги и близкое к бесстыковому покрытие в крупных городах. Это касается как наземного транспорта, так и услуг связи в метрополитене», — считает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. По его словам, общественный Wi-Fi редко когда показывает «сравнимый пользовательский опыт».

Хотя сообщения недовольных отсутствием Wi-Fi пассажиров опубликованы в паблике ЦППК во «В контакте» издание называет «многочисленными».

В 2015 г., когда ЦППК отложила оснащение пригородных московских электричек бесплатным доступом в интернет по Wi-Fi до лета 2016 г., проект «Активный гражданин» опросил более 260 тыс. человек. 91,3% респондентов выступили тогда за внедрение системы Wi-Fi в пригородных поездах. Только 4% считали, что нет такой необходимости.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

А был ли ITIL?

Для быстрой зарядки электромобилей будут использовать только отечественное ПО

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?