В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

Региональным ведомствам и подведомственным им учреждениям разрешат создавать на «Гостехе» информсистемы для собственных нужд. Это должно помочь сэкономить бюджет на ведомственные ИС, который исчисляется сотнями миллиардов рублей.



ИС региональных ведомств

Региональным ведомствам и подведомственным им учреждениям разрешат создавать на «Гостехе» (единая цифровая платформа-конструктор для создания государственных информсистем — ГИС) обычные информсистемы, не имеющие государственного статуса, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры.

Используя программные модули платформы, ведомства смогут создавать, например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд.

«Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа президента России от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении доктрины информационной безопасности России". Использование инструментов платформы позволит сократить затраты ведомств на инфраструктуру и разработку, а также ускорить сам процесс разработки», — сказал изданию представитель Минцифры.

Предложенные изменения позволят также закрепить требования к архитектуре и технологиям создания, развития и эксплуатации ГИС, ввести понятие пользовательского (клиентского) сегмента ГИС, а также наделить министерство правом привлекать свою подведомственную структуру для выполнения функций центра по кибербезопасности, добавил представитель Минцифры.

Что изменится

Сейчас статус «Гостеха» определяет его как платформу для создания информсистем, имеющих государственное значение. На платформе создавались большие системы типа ГИС ЖКХ или портала госуслуг. Их разработка и использование довольно четко регламентированы, пояснил эксперт департамента программных продуктов «СКБ Контур» Сергей Кузнецов.

Платформа «Гостех» построена на так называемой микросервисной архитектуре, одним из основных принципов этой системы является переиспользование уже готовых модулей для создания новых систем. Теперь, по словам Кузнецова, модули, появившиеся в рамках создания больших ГИС, можно будет переиспользовать и в сравнительно небольших системах. Например, модули для идентификации пользователей, защиты информации и др.

«К примеру, орган власти оказывает услугу, при этом бэк-офис по обработке заявлений, включая информационную систему, находится на стороне подведомственной организации. Подобные системы не всегда будут иметь статус ГИС. Новый проект документа теперь охватывает такие случаи», — сказала изданию руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

В январе 2023 г. «Интерфакс» писал, ссылаясь на более раннее заявление Минцифры, что в России создано около одной тыс. различных ГИС, а общие затраты на владение федеральными и региональными информсистемами составляют примерно 460 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил тогда, что основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их переиспользования другими госзаказчиками.

Перевод в экосистему «Гостеха» информсистем, которые эксплуатируют ведомства и их подшефные организации, сократит затраты государства на общую инфраструктуру, а также в перспективе приведет к стандартизации технологий, использующихся в госсекторе, приводят «Ведомости» мнение генерального директора группы «Рексофт» Александра Егорова.

Цифровизация ГИС

Для развития межведомственных цифровых платформ, обеспечивающих деятельность органов госвласти, в первую очередь для «Гостеха», федеральным бюджетом было выделено 44,27 млрд руб. на период с 2021 по 2024 гг.

Идея создания платформы «Гостех» принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. В разработке соответствующей концепции принимали участие Минцифры и Аналитический центр при Правительстве (АЦ). В конце 2020 г. Минцифры провело тендер по поставке ПО и услуг для проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «Гостех». Единственным участником тендера, сумма которого составила 900 млн руб., стал Сбербанк.



А в июле 2023 г., как писал «Интерфакс», правительственным распоряжением «Ростелеком» был определен единственным поставщиком по госконтрактам на создание, эксплуатацию и развитие государственных информационных систем на базе платформы «Гостех».

