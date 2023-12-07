«1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей

Государство в лице РФРИТ и Фонда «Сколково» выделило гранты на общую сумму почти 2 млрд руб. для реализации проектов по импортозамещению ПО в сфере двигателестроения. Разработчиками соответствующих решений стали «Аскон» и «1С».

Импортозамещение ПО на предприятиях двигателестроения

Российские разработчики ПО в настоящий момент могут полностью заменить ушедшие из России иностранные продукты только по одной из пяти потребностей разработчиков двигателей.

Об этом директор по цифровой трансформации «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в состав госкорпорации «Ростех») Вячеслав Христолюбов заявил в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Двигателестроение».

Предприятия отрасли – помимо ОДК, это НПО «Энергомаш», «Силовые машины» и Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАП) – используют в своей работе ПО Siemens (Siemens NX, TeamCenter, Power Mill, Simcenter Armesim, Siemens Flofed), Ansys, ESI (ProCast), Numeca, MatchWorks (Matlab Simulink), Autodesk (AutoCAD), Bricsys, Infor, а также Microsoft и Oracle.

Российское ПО может полностью заменить иностранное только в части САПР (система автоматического проектирования) среднего класса. Это «Топ Системы» (продукт F-Flex PLM) и «Аскон» (продукт «Компас-3D» ). По направление «Управление жизненным циклом изделия» российское ПО замещает иностранное менее чем на 40%.

Фото: Kandinsky Kandinsky Конструирование авиационного двигателя в представлении нейросети

По остальным потребностям – разработка программ для оборудования с числовым программным управлением, математическое моделирование и решение задач инженерного анализа для проектируемых изделий и отраслевого решение для управления цепочками поставок - российское ПО замещает функционал иностранных продуктов на 40-70%.

Российские ПО для проектирования авиадвигателей

В рамках ИЦК «Двигателестроение» было выбрано два особо значимых проектах, получивших государственную поддержку. Первый из них – это импортозамещение программных продуктов Siemens NX, Teamcenter и FiberSIM. Проект получил грантовую поддержку от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на сумму 1,17 млрд руб.

Якорным заказчиком проекта выступает «ОДК-Авиадвгигатель» («дочка» ОДК) при участии «Техмаш и «Концерн Калашников».

Как рассказал директор по ИТ «ОДК-Авиадвигатель» Кирилл Пименов, предприятие еще с 1990-х годов стало использовать зарубежные системы 3D-моделирования, численного моделирования и разработки электронных проектов (Siemens NX, Ansys Mechanical, Ansys CFX), а с нулевых – также и систему управления данными Siemens Teamcenter.

Потребности отрасли двигателестроения в ПО

К 2018 г. полностью на иностранном ПО был спроектирован авиадвигатель «ПД-14». Однако в том же году предприятие оказалось под санкции, что привело к необходимости осуществлять программу импортозамещения.

«ОДК-Авиадвигатель» рассмотрело предложения трех российских разработчиков релевантного ПО – «Аскон», «Росатом» и «Топ-системы» - и остановили свой выбор на «Асконе», который и будет разрабатывать необходимый продукт.

Проект должен быть полностью завершен к 2026 г., когда на предприятиях «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы» будут внедрены отечественные CAD/CAM-системы (система автоматизированного проектирования/система автоматизации инженерных расчетов) и отечественная PLM-платформа (технология управления жизненным циклом изделия). Планируется, что будущий двигатель для вертолетов – «ПД-8В» - будет полностью спроектирован на продуктах «Аскона».

В линейке «Аскона» есть такие продукты, как «Компас-3D» (система трехмерного моделирования и разработки конструкторское документации), «Вертикаль» (система автоматизированного проектирования технологических процессов), «Лоцман:PLM» (система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия) и «Полином:MDM» (система управления нормативно-справочной информацией).

Единая информационная система для управления производственными предприятиями

Второй особо значимый проект – доработка и внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней коопераций. Его якорным заказчиком выступает ОДК, исполнителем – НПЦ «1С». В реализации проекта участвуют предприятия ОДК - «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Стар», а также «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех»).

На реализацию проекта фонд «Сколково» выделил грант в размере 764 млн руб. Таким образом, общая величина грантов, выделенных государством на реализацию обоих проектов ИЦК «Двигателестроение», составляет 1,9 млрд руб. Целью проекта является заместить иностранное ПО Oracle Database, Oracle Forms, Db sql, Infor ERP и Microsoft Foxpro. Проект планируется завершить к 2026 г.

Как объясняет руководитель направления НПЦ «1С» Дмитрий Воскобойников, сейчас на предприятиях используются различные информационные системы – 1C:ERP, документооборот, бухгалтерия, зарплата и т.д. Задача стоит в разработке единого продукта для управления различными производственными предприятиями и финансово-экономическим планированием в рамках одной корпорации.

Получившийся продукт также должен быть унифицирован с информационными системами «Ростеха». Проекты такого уровня до сих пор в России не реализовывались – ни на отечественном, ни на зарубежном ПО, подчеркивает Воскобойников.

Проблемы при реализации проектов

В рамках ИЦК «Двигателестроение» рассматривается еще несколько проектов, заказчиком которых выступает ОДК и ее «дочки». Это «Импортозамещение систем инженерного анализа (CAE) для расчетного проектирования грузовой расчетной документации». Разработчиками являются «Тесис», «ИцЧисл», «Кадфло», РФЯЦ ВНИИЭФ, «3в сервис», «Ладуга», «Датадванс» и «Фидесис».

Другой проект – доработка автоматизированной подсистемы «Электронное «Дело изделия» для сопровождения серийно изготавливаемых сложных технических изделий с длительным сроком жизненного цикла и внедрение в составе цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench. Разработчиком выступает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Еще один проект «Импортозамещение системы разработки программ для станов с числовым программ управлением», разработчиком выступает «Спрут-Технология».

Вячеслав Христолюбов отмечает ряд проблем при реализации проектов ИЦК «Двигателестроение». Так, в случае наличия нескольких заказчиков происходят отставания от сроков реализации. Кроме того, при получении гранта от институтов развития утверждается определенный план, но затем изменения в нем требуется согласовывать с грантодателем.