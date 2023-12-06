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Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта

Минцифры предлагает создать саморегулируемую ИТ-организацию, попасть в которую смогут не все. Участники СРО будут претендовать на государственную помощь в части экспорта ПО и радиоэлектроники. На осуществление широких мер поддержки, задекларированных в 2021 г., не хватило бюджетных средств.

Новая саморегулируемая ИТ-организация

Минцифры предлагает создать саморегулируемую организацию (СРО) «ИТ-экспортеры России». Об этом говорится в письме заместителя главы министерства Андрея Заренина в Минпромторг и Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсант».

В состав учредителей войдет ряд профильных ассоциаций: АРПП «Отечественный софт», «Руссофт», «Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий», «Ассоциация производителей и разработчиков электроники» и др.

Чтобы попасть в состав участников СРО и рассчитывать на «приоритетную государственную поддержку в части экспорта продукции и услуг», ИT-компания должна будет удовлетворять ряду критериев. Среди них — наличие экспортного опыта, подтвержденный опыт работы в области международной логистики и т. д. Кроме того, предлагается создать «перечень продуктов, обладающих экспортной зрелостью».

Предположительно, объединение начнет работу в 2024 г., уточнил изданию директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами «Кода безопасности» Олег Кравчук.

Для чего нужно СРО

В Минцифры пояснили, что инициатива позволит систематизировать данные о готовности российских компаний к выводу продуктов на зарубежные рынки, «в соответствии с ними будут адаптироваться инструменты экспортной поддержки».

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Фото: Российский экспортный центр
Члены нового СРО будут претендовать на приоритетную государственную поддержку экспорта ПО и радиоэлектроники

Судя по документу, министерство намерено ограничить круг компаний, которые смогут получить господдержку экспорта программного обеспечения и радиоэлектроники, делает вывод издание.

Почему не работают уже принятые меры

Меры господдержки экспорта ИT-продуктов были включены во второй пакет поддержки ИT-отрасли, принятый в сентябре 2021 г. Они предполагали частичную компенсацию затрат российских разработчиков на маркетинг продуктов за рубежом, запуск механизмов финансовой поддержки внедрения софта на инфраструктуре иностранных заказчиков и также запуск института «цифровых атташе» — лоббистов, продвигающих отечественные продукты на других рынках. Исполнителями помимо Минцифры, Минэкономики и Минпромторга названы Российский экспортный центр (РЭЦ), Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и т. д. На деле из перечисленных мер появились лишь «цифровые атташе».

По словам собеседника газеты, близкого к Минцифры, финансовые меры поддержки ИT-экспортеров не были запущены, потому что РЭЦ и РФРИТ не получили на это средства.

В августе 2022 г. в Минцифры была направлена новая дорожная карта с предложениями мер поддержки отечественного экспорта ПО. Обсуждение «застопорилось» из-за необходимости выделения денег из казны. Об этом писал CNews.

Разногласия на рынке

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин сказал «Коммерсанту» , что участники объединения положительно оценивают идею появления экспортной СРО, «она позволит, с одной стороны, создать единое окно для получения поддержки, а с другой — отфильтровать компании, не имеющие на данный момент существенного экспортного потенциала».

Глава другой крупной отраслевой ассоциации тоже считает логичным «в условиях ограниченного госбюджета вводить критерии для компаний, которые могут получить поддержку».

В такой ситуации кто-то обязательно останется без государственной помощи. «Перечисленные критерии могут создать излишне высокий порог входа для малых компаний и стартапов, что лишит их возможности получать господдержку», — сказал представитель ИT-рынка и подчеркнул, что в ряде отраслевых ассоциаций «есть разногласия» относительно учреждения СРО.

Анна Любавина

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