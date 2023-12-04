Реестр отечественного ПО разделят на российский софт первого и второго сорта

Минцифры с профильными ассоциациями подготовили поправки в правила включения в реестр отечественного софта, который функционирует уже почти восемь лет. К компаниям, претендующим на полный перечень льгот, предназначенных российскому ПО, предъявят дополнительные требования, в основном касающиеся проработки Open Source и совместимость с российскими процессорами и браузерами.



Реестр вполне и не вполне отечественного ПО

Минцифры с профильными софтверными ассоциациями подготовили внесении поправок в 325 и 1236 Постановления Правительства, регулирующие включение софта в реестр отечественного ПО, пишет «Коммерсант». Изменения вступят в силу уже в I квартале 2024 г.

По сути, реестр разделят на две части — на ПО, удовлетворяющее новым дополнительным требованиям, и то, которое им не соответствует.

ПО из первой категории получит преференции на рынке госзаказа, а его правообладатель — налоговые и неналоговые льготы. Те, кто не войдет в первую категорию, смогут претендовать только на налоговые льготы, например, нулевую ставку по НДС.

По действующим правилам, чтобы ПО вошло в реестр, его правообладатель должен быть зарегистрирован в России, доля владения россиян в компании должна составлять 50%, а сумма выплат зарубежным правообладателям — не превышать 30%. Новые дополнительные требования касаются переработки Open Source, совместимости с отечественными процессорами и т. д.

Для каждой категории ПО (СУБД, операционные системы, офисные пакеты и т. д.) будут даны отдельные уточнения.

Кто получит все льготы

Для попадания в первую категорию поставщикам придется доказать, что его ПО, основанное на компонентах Open Source, имеет «достаточный уровень переработки»; что разработчик способен «оказывать полную техподдержку пользователей, а также обладает собственной или арендованной инфраструктурой для обучения пользователей»; а также обеспечить совместимость с российскими процессорами и браузерами.

Фото: lucabravo на Freepik Дополнительные требования к отечественному ПО могут вступить в силу уже в I квартале 2024 г.

Преференции на госзакупках получат только компании, которые способны обеспечить обновление своего ПО из ресурсов, расположенных на территории России, уточнил изданию глава ЦКИКТ Илья Массух: «Те, кто разрабатывает софт на основе Open Source, должны будут использовать для обновлений или свой репозиторий кода, или репозиторий, принадлежащий другим российским компаниям или объединениям».

Коммерческий директор «Девелоники» (ГК Softline) Роман Смирнов считает, что определение глубины переработки продуктов Open Source — сложная задача, поскольку неясны принципы оценки: «Например, мы взяли Open Source шину и повысили ее производительность в десять раз путем изменения 3% строк кода. С одной стороны, количество измененного кода минимально, с другой — мы повышаем качество продукта, подстраивая его под стандарты отечественных решений». В первую очередь, уверен эксперт, код «должен решать задачи бизнеса, а то, как он написан, уже следующий вопрос».

Изменения назрели

Реестр отечественного ПО напрямую связан с политикой импортозамещения. Постановление российского Правительства №1236 от 2015 г. гласит, что все отечественные госорганы при закупке программного обеспечения обязаны отдавать предпочтение ПО из реестра. Приобретать иностранный софт дозволяется только при отсутствии альтернативы среди отечественных разработок.

Реестр заработал 1 января 2016 г. На 10 апреля 2019 г. в нем числилось около 5,2 тыс. записей, а на 21 ноября 2023 г. — более 18,8 тыс. Количество включенных в реестр правообладателей вплотную приблизилось к 7 тыс.

Изменения в правилах реестра, видимо, назрели. Российские разработчики неоднократно обвиняли друг друга в том, что их софт недостаточно переработан и не может считаться отечественным. Например, о требовании представителей «Отечественного софта» не допускать в реестр минимально доработанные решения Open Source, такие как офисные пакеты AlterOffice вендора «Алми партнер», «Коммерсант» сообщал в июне 2021 г.

«Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», об этом писал CNews в ноябре 2023 г. Оператор связи усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android — Android Open Source Project (AOSP).