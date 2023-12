Все деньги мира зависят от древнейшего языка программирования. Созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов

Каждый день в мире программами, написанными на древнем языке COBOL, обрабатываются банковские транзакции на триллионы долларов США. Мир по-прежнему зависим от этого языка программирования, хотя на нем давно никто не пишет, а знающих его специалистов, несмотря на все усилия ИТ-компаний, больше не становится.

COBOL как глобальная проблема человечества

Язык программирования COBOL, как оказалось, по-прежнему влиятелен, несмотря на то, что ему не так давно исполнилось 64 года. Выпущенный в 1959 г., он, как пишет PC Mag, по-прежнему лежит в основе банковских программ, которые обрабатывают переводы денег на триллионы американских долларов.

Для современного мира это настоящая проблема, поскольку COBOL (Common Business Oriented Language) считается давно устаревшим. Ни школы, ни университеты, ни сервисы онлайн-образования не считают нужным преподавать его, особенно когда существуют более современные С, С++ и тем более Python. В рейтинге самых востребованных языков программирования на планете COBOL занимает 22 строчку. В августе 2023 г. он был на 15 месте. А Python уже более двух лет уверенно удерживает первое место.

И все же, согласно статистике Международного журнала передовых исследований в области науки, связи и технологий (International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, IJARSCT), по сей день 43% всех банковских систем все еще используют COBOL. Наибольшую зависимость от этого всеми забытого языка программирования демонстрирует банковская система США – 95% всей активности банкоматов в этой стране обрабатывается софтом, написанным на COBOL. Не лучшим образом обстоит дело и с личными транзакциями американцев по кредитным картам – программы на COBOL обрабатывают 80% из них.

Фото: Нейросеть «Кандинский» COBOL столь же стар, сколь и большинство пишущих на нем программистов

Между тем, язык настолько старый, что он даже пережил одного из его создателей. Как сообщал CNews, летом 2017 г. в США скончалась Жан Саммет (Jean E. Sammet), инженер IBM, одна из соавторов COBOL, первая женщина – президент Ассоциации вычислительной техники США.

Одними финансами все не ограничивается

Проблема зависимости мира от COBOL осложняется тем, что написанные на нем древние программы используют далеко не только компании из банковского сектора мировой экономики. Очень часто такой софт применяется, к примеру, в социальной сфере – весной 2020 г., когда по миру ударила пандемия коронавируса, оказалось, что программное обеспечение в службе занятости США тоже написано на COBOL, и что оно настолько старое, что не справляется с нынешними требованиями.

Также написанное на COBOL ПО можно встретить в автомобилестроении, страховании и здравоохранении. Даже правительства некоторых стран продолжают использовать такие утилиты.

Казалось бы, есть два очевидных способа решения проблемы – потратить деньги и время на написание и внедрение идентичных по своим возможностям программ на современных языках или обучить современных специалистов языку COBOL, но ни один из них пока не работает. В случае с программистами причина понятна – многие современные языки программирования сложны в освоении, но COBOL может дать им в этом солидную фору.

Как пишет PC Mag программировать на COBOL сложно уже потому, что приходится печатать в разы больше, чем при написании кода на других языках. Синтаксис языка дотошный и негибкий (meticulous and inflexible), а компиляция кода занимает гораздо больше времени, чем у конкурентов. А поскольку этому больше никто не учится, становится все труднее найти программистов, способных работать со всем этим кодом и поддерживать его.

Еще одна проблема COBOL заключается в том, что, пока другие языки постоянно развиваются и совершенствуются, адаптируясь под современные реалии, он почти не изменился за последние 60 лет. А учитывая факт существования Python, известного очень низким порогом входа и привлекающего новое поколение программистов тем, что его легко выучить, COBOL и вовсе становится никому не интересен.

Кроме того, у всех современных и популярных языков программирования есть свои сообщества, где разработчики делятся опытом и могут помочь коллегам, если у них возникли какие-либо трудности в написании ПО. В случае COBOL ввиду отсутствия сообщества и в целом незначительного количества знающих его специалистов обратиться за помощью часто бывает не к кому.

Выжечь старое новыми технологиями

Весной 2020 г. была предпринята попытка возродить сообщество COBOL, чтобы в мире стало больше людей, способных «тянуть» давно устаревший софт. Компания IBM, сотрудница которой стояла у истоков COBOL, начала вести обучающих курсов по нему. Статистику о количестве программистов, заинтересовавшихся возможностью приобщиться к древним технологиям за прошедшие с того момента три с половиной года, IBM не приводит, но, судя по тому, что современные школы онлайн-образования не продвигают курсу по COBOL, людям этот язык программирования не нужен и не интересен.

Похоже, курсы IBM по COBOL, вероятнее всего, популярностью не пользуются, поскольку в августе 2023 г. эта компания вознамерилась избавить мир от написанного на нем ПО при помощи современных технологий. Как сообщал CNews, IBM разработала программный инструмент на основе искусственного интеллекта, который в автоматическом режиме переводит код COBOL на язык Java. Это четвертый в мире язык программирования по степени популярности у разработчиков, уступающий лишь Python, С и С++.

Процесс избавления мира от программ на COBOL

Проект IBM получил название Watsonx Code Assistant. По словам Скайлы Лумис (Skyla Loomis), вице-президента IBM по по программному обеспечению IBM Z, сервис позволяет транслировать код COBOL на Java на 80-90%. Оставшееся должен делать программист в ручном режиме, но IBM работает над усовершенствованием Watsonx Code Assistant.