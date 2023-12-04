Госсектор с начала года потратил на отечественные ноутбуки и планшеты 14,5 миллиардов

Госсектор потратил 14,5 млрд руб. на закупку отечественных планшетов и ноутбуков за 10 месяцев 2023 г. Большая часть суммы была потрачена госведомствами. Устройства пошли в сферу образования, госведомства и здравоохранение. Эксперты считают, что тенденция на закупку отечественного «железа» в дальнейшем будет только увеличиваться.

Траты госов на российские ноутбуки

Как стало известно CNews, государственные ведомства и госкомпании по итогам 10 месяцев 2023 г. потратили на отечественные планшеты и ноутбуки 14,5 млрд руб. Это следует из аналитического отчета Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок за период январь-октябрь 2023 г., подготовленного компаний «Аквариус».

Всего в рамках по 44-ФЗ (регулирует закупки госсектора) и 223-ФЗ (госкомпании) за 10 месяцев 2023 г. было куплено 298 тыс. устройств. Доля ноутбуков составила 55%, остальная пришлась на планшеты и карманные компьютеры.

Анализ закупок проводился по ОКПД2 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата». Исследование проводилось впервые, поэтому данных по 2022 г. нет.

Госведомства закупают больше

В рамках госзакупок по 44-ФЗ с января по октябрь 2023 г. всего было размещено 3,15 тыс. закупок на 183 тыс. устройств. Общая сумма закупок компьютерной техники составила 10,2 млрд руб. В среднем одна закупка содержала 58 единиц техники со средней ценой 55,6 тыс. руб. за единицу, следует из отчета «Аквариуса».

Фото: «Аквариус» Госведомства и госкомпании потратили более 14 млрд на отечественные ноутбуки

В рамках корпоративных закупок по 223-ФЗ было размещено 1,4 тыс. шт. на 115 тыс. устройств. Сумма заключенных контрактов составила 4,3 млрд руб. В среднем одна закупка содержала 78 единиц техники со средней ценой 37,7 тыс. руб. за единицу.

Основными заказчиками стали структуры из области образования (2 377 закупок), госведомств (1024 закупки), здравоохранения (341 закупок) и культуры (186 закупок).

«Госсектор безусловно исполняет квоту на закупку российской техники. — Отметили в “Аквариусе”. — Довольно ожидаемы сферы применения этой техники: в образовании она активно используется школьниками и студентами, в здравоохранении – врачами на выездах, в госведомствах — сотрудниками учреждений при разъездной работе».

В компании считают, что тренд на закупку отечественной техники в будущем только усиливаться.

Лидеры продаж

«Я думаю, сейчас лидеры среди производителей компьютеров — это в первую очередь всем известные бренды, такие как “Аквариус”, ICL или DEPO Computers, — отметил в разговоре с CNews руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. По его словам, на рынке присутствуют и относительно новые производители, например, Kvadra от компании Yadro или Inferit от Softline. Некоторые заказчики могут выбирать продукты от iRU, Kraftway или Rikor, отметил Зотов.

По мнению Алексея Зотова, большая доля закупок связана с необходимостью часто заменять клиентское оборудование, которая закупается для работы сотрудников. Помимо этого, важную роль играет и курс на импортозамещение.

Гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева отметила особую роль в объемах закупаемых продуктов нацпроекта «Образование» (более 100 тыс. устройств). «Уже традиционно, не первый год, в нем лидируют российские производители, в частности ICL и ПК “Аквариус”», — рассказала CNews Легостаева. Также в числе лидеров в поставках на регулируемый сегмент она отметила продукцию iRu, «Гравитон» и DEPO.

В конце ноября 2023 г. стало известно о планах Правительства раздать работникам бюджетных сфер планшетные компьютеры почти на 70 млрд руб. К закупке планируется несколько миллионов устройств, и потратить на это планируют около шести лет.