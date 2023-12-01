Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар

Спустя месяц после своего освобождения из-под домашнего ареста находящийся под следствием разработчик суперкомпьютеров Сергей Абрамов (числится в перечне террористов и экстремистов) по решению суда принудительно отправлен в психологический стационар. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Абрамов участвовал в разработке суперкомпьютеров семейства «Скиф».

Из-под ареста прямиком в стационар

ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов (включен в список террористов и экстремистов) направлен в психологический диспансер с целью проведения соответствующей экспертизы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на самого Сергея Абрамова.

Решение о направлении ученого на психологическую экспертизу принял Ленинский райсуд Ярославля. Ранее на протяжении нескольких месяцев Абрамов находился под домашним арестом, но в начале октября 2023 г., как сообщал CNews, эту меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Законодательство позволяет сделать это без суда.

Абрамов сообщил изданию, что на проведении психиатрической экспертизы настаивало следствие, и 30 ноября 2023 г. суд принял решение отправить ученого в стационар именно по ходатайству следователей «Суд удовлетворил ходатайство. Дальше я ложусь в клинику, когда позовут, и медики будут изучать мою психику с целью ответа на вопросы, которые следователь поставил перед экспертами. Без деталей, это про способность оценивать происходящее, понимать последствия и отвечать за свои поступки», – сказал Forbes Сергей Абрамов, заявив, что во время заседания суда выступал против ходатайства следствия.

Когда одной экспертизы недостаточно

Психологическая экспертиза, назначенная Ленинским райсудом – уже вторая по счету в деле Абрамова, но она отличается от той, что была раньше. Тогда была назначена именно амбулаторная экспертиза, которая продлилась не дольше 45 минут.

Фото: CNews Следствие по делу Сергея Абрамова продолжается

Как пишет Forbes со ссылкой на Абрамова, нужных следствию результатов эта процедура не принесла, вследствие чего и было принято решение о стационарном обследовании. Портал «Т-инвариант» написал, что, по версии следствия, на проверку вменяемости ученого врачам потребуется в пределах трех недель.

Вина еще не доказана

Сергея Абрамова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В случае признания его виновным ему будут грозить штраф в размере от 300 до 700 тыс. руб или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как пишет «Коммерсант», ученый подозревается в перечислении денег признанному в России иноагентом и экстремистской организацией Фонду борьбы с коррупцией. Деятельность организации запрещена на территории России, а сама она ликвидирована.

Дело против ученого ведут специалисты Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Абрамов открыто отрицает свою вину.

«Я свою вину не признаю, я это не делал, а те детали дела, которые мне на сегодняшний день известны – далеко не все, – убеждают меня четче и четче понимать, что я это реально не делал – невозможен даже случай «сделал и искренне забыл – вытеснил из сознания», – сказал Сергей Абрамов (цитата по Forbes).

Когда все началось

Расследование дела Сергея Абрамова длится около полугода – с весны 2023 г., когда началось его уголовное преследование. Первым событием в деле против него стал обыск в его доме, состоявшийся 10 апреля 2023 г.

Сразу за обыском последовал арест ученого (не домашний, а полноценный). 66-летнего на тот момент Сергея Абрамова поместили в СИЗО, где он провел больше суток.

Решение о домашнем аресте было принято довольно быстро – 12 апреля 2023 г. Это наказание разработчик суперкомпьютеров отбывал немногим менее полугода – до 10 октября 2023 г., когда в качестве новой меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Вклад Абрамова в развитие суперкомпьютеров

Сергей Абрамов – один из старейших сотрудников Института программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук. Он работает в нем с 1986 г., и за неполные 38 лет своей карьеры в институте он в разное время занимал должности научного сотрудника, завлабораторией и главы исследовательского центра мультипроцессорных систем. Помимо этого, в период с 2003 по 2022 гг. Абрамов работал исполняющим обязанности директора института, а затем и его директором.

В число многочисленных достижений Сергея Абрамова входит работа над суперкомпьютерами линейки «Скиф». Они разрабатывались в рамках программ «Скиф» и «Скиф-грид» Союзного государства России и Белоруссии, и Абрамов возглавлял этот процесс в качестве исполнительного директора и научного руководителя.

В дополнение к этому Абрамов курировал разработку системного и прикладного ПО для этих суперкомпьютеров и возглавлял создание грид-систем на их основе.