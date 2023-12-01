Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию

Итоги II Всероссийской олимпиады по математическому моделированию среди студентов (ВОММ-2023), которая проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом», оглашены в Москве в ходе конференции по математическому моделированию в недавно открывшемся павильоне «Атом» на ВДНХ.



Названы имена победителей

В самом масштабном соревновании по САЕ-технологии, которое проводится в России, победили студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Победители определены в трех треках согласно типу моделируемых физических процессов, по которым проходили соревнования: «Аэро-Гидро», «Прочность», «Разработка». Постановка и решение задач происходило на соответствующих модулях флагманской системы Росатома для матмоделирования «Логос».

Призеры трека «Аэро-Гидро»: Егор Вишняков (НИЯУ МИФИ, 1 место), Дмитрий Никитин (НИЯУ МИФИ, 2 место), Илья Казаку (МГТУ имени Баумана, 3 место).

Призеры трека «Прочность»: Даниил Пуль (ННГУ имени Лобачевского, 1 место), Алина Шпади (СПбПУ Петра Великого, 2 место), Ксения Овчинникова (МГТУ имени Баумана, 3 место).

Призеры трека «Разработка»: Александр Егоров (НИЯУ МИФИ, 1 место), Тимур Калимуллин (НИЯУ МИФИ, 2 место), Фёдор Белолуцкий (Сколковский институт науки и технологи, 3 место).

В олимпиаде победили студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Что получили призеры?

Все девять финалистов получили приз от партнера олимпиады Национального центра физики и математики (НЦФМ) - возможность участия в научной школе НЦФМ в программе на выбор. Кроме того, победители ВОММ-2023 включены в программу сопровождения от Корпоративной Академии Росатома, а также они получили возможность участия в техническом туре от Росатома в 2024 году на один из уникальных промышленных объектов Корпорации.

В 2023 году соорганизатором Всероссийской олимпиады по матмоделированию выступил вуз атомной отрасли НИЯУ МИФИ, научным партнером стал МГТУ имени Н.Э. Баумана. Поддержку инициативе оказывали более 10 ведущих предприятий наукоемких отраслей. В 2023 году для участия в ВОММ было подано 450 заявок из 66 вузов и 30 городов, в том числе из трех атомных городов (ЗАТО): Озерск, Снежинск и Саров.

Дипломы победителей лауреатам вручали заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом) академик Рашит Шагалиев и проректор НИЯУ МИФИ Наталья Барбашина.

Технологический суверенитет

Всероссийская олимпиада по математическому моделированию проводится в целях формирования нового поколения кадров для российской сферы математического моделирования и привлечения талантов в научно-техническую деятельность в качестве исследователей, инженеров и разработчиков. Особое внимание уделяется популяризации российских программных продуктов САЕ-класса в высшей школе и повышению компетенций студентов в данной области для последующего использования отечественных разработок в профессиональной деятельности.

«Курс на обеспечение технологического суверенитета страны требует нового поколения ИТ-кадров, не только владеющих современным инструментарием, но и способных создавать перспективные САЕ-решения. Олимпиада даст возможность талантливым студентам, будущим инженерам погрузиться в передовые отечественные разработки для математического моделирования, применить их для решения реальных производственных задач. Это прекрасный шанс профессионального старта для молодых людей, готовых включиться в амбициозные национальные проекты», - считает директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Олимпиада повысила интерес учащихся к изучению российского промышленного ПО САЕ-класса. Это принципиально важно для того, чтобы потенциал российской школы матмоделирования и в дальнейшем успешно развивался на мировом уровне, даже опережая его. Молодые специалисты, освоившие в ходе соревнований различные модули цифрового продукта «Логос», будут применять его в своей профессиональной деятельности и станут популяризаторами российских программных разработок для промышленности», - отметил заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом) академик Рашит Шагалиев.

Этапы олимпиады

ВОММ-2023 проходила в четыре этапа: регистрационное тестирование, теоретический отбор, практический отбор и финальный очный этап. После подачи заявки претенденты регистрировались на образовательной платформе «Вектор», которую специально подготовили для олимпиады сотрудники МИФИ. Там же олимпиадники выбирали один из трех треков, на котором они хотели соревноваться. Участникам была предоставлена база знаний «Логос» для подготовки к практическому этапу, а также кейсы решений задач, разработанных представителями ведущих отраслей промышленности. После регистрации и выбора трека студенты прошли тестирование первого отборочного тура олимпиады, по результатам которого был сформирован список участников для второго, практического тура.

Отличительной особенностью второй олимпиады стала августовская школа «Цифровое моделирование» для студентов, прошедших испытания I и II отборочного этапа ВОММ-2023. Для слушателей школы были организованы лекторий по математическому моделированию в НИЯУ МИФИ, мастер-класс по решению программ в ПО «Логос» в АО «НИКИЭТ» (Росатом), экскурсии в Российский квантовый центр, ИБРАЭ РАН, а также онлайн-лекторий с Новосибирским институтом ИТ СО РАН.

29 ноября 2023 года состоялся финальный этап ВОММ в Центре инженерно-физических расчётов и суперкомпьютерного моделирования НИЯУ «МИФИ». Студенты решали задачу на ПО «Логос» по выбранному треку. Разработчиками задач финального испытания были сотрудники ОКБ «Гидропресс», ООО «РЦР» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (предприятия Росатома).