Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре

Федеральная таможенная служба России введет в промышленную эксплуатацию ГЦОД «Тверь» в 2023 г. Ведомство стремительно развивает ИТ-инфраструктуру, чтобы стать «интеллектуальной» таможней. Однако, из-за новых обстоятельств, правительственная стратегия развития ФТС к 2030 г. будет скорректирована в 2024 г.

ГЦОД «Тверь» введут в промышленную эксплуатацию

Федеральная таможенная служба России (ФТС России) в декабре 2023 г. введет в промышленную эксплуатацию Главный центр обработки данных в Твери (ГЦОД «Тверь»). В I квартале 2024 г. будет запущен процесс миграции всех информационно-программных средств, автоматизирующих процессы таможенного дела. По итогам переезда в новый ЦОД общий объем хранимой информации составит 25 петабайт, что в полтора раза превысит нынешние мощности.

Об этом сообщил представитель таможенных органов после заседания коллегии ФТС России 1 декабря 2023 г. В нем приняли участие представители Администрации Президента России, Совета Федерации России и министерств.

29 ноября 2023 г. CNews рассказал о тендере на 250 млн руб. для обеспечения миграции ИТ-инфраструктуры ведомства из Москвы.

Дальнейший план развития ФТС

Все действия ведомства, связанные с ИТ-инфораструктурой, проводятся в рамках заложенного в Стратегии развития таможенных органов до 2030 г. перехода от «цифровой» таможни к «интеллектуальной». Однако, как уточнили в ведомстве, современные реалии и геополитические события не могут не оказывать влияние на развитие ФТС.

«После завершения первого этапа Стратегии в 2024 году будем вносить определенные коррективы в план ее реализации до 2030 г.», — сказал временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов. «Тем не менее, принципиальные элементы создания «интеллектуальной» таможни останутся неизменными», — заключил он.

В ФТС планируют внедрение компонентов «интеллектуальной» таможни для реализации новой перспективной модели контроля, основанной на интеграции системы управления рисками (СУР) на этапе до выпуска товаров и системы контроля после выпуска товаров с получением обратной связи, технологий цифровой коммуникации и новой модели СУР.

Ежедневно в Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов циркулируют более 30 млн электронных документов. Благодаря внедрению электронного документооборота таможенные операции совершаются практически в режиме реального времени, а автовыпуск деклараций осуществляется за 2,5 минуты.