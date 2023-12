У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов

Американские гиганты оштрафованы немалыми штрафами за нарушение требований российского государства о локализации данных пользователей. По статье, которую нарушили компании штрафы достигли 12 млн руб. при наказании от 6 до 18 млн руб.

Штрафы в десятки миллионов рублей

30 ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc.

Причиной стало невыполнение оператором в области персональных данных (ПДн) в интернете обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения ПДн граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Наказание за повтор этого правонарушения для юридических лиц составляет от 6 до 18 млн руб., а за первичное нарушение от 1 до 6 млн руб.

Активность Роскомнадзора осенью 2023 г.

В октябре 2023 г. мировой суд в Москве зарегистрировал 12 протоколов Роскомнадзора об административном нарушении в отношении зарубежных компаний, которые отказались локализовать данные россиян на территории России.

Это коснулось ИТ-гиганта Google LLC, криптобиржи Coinbase Ireland Limited, разработчика программного обеспечения (ПО) AIDA International, курьерской службы United Parcel Service Inc, стримингового сервиса Spotify AB, площадки для аренды жилья Airbnb, Inc. и других.

Часть из этих компаний была привлечена к суду по этой же статье, но по восьмому пункту, который не предусматривает повторного нарушения, а некоторые компании были оштрафованы по девятому пункту именно за рецидив правонарушения.

Попытки российского государства защитить ПДн граждан

Требования о необходимости локализации баз данных россиян на территории России (закон «О персональных данных») действует с 2015 г., но ответственность за нарушения в этой области была установлена лишь в 2019 г.

В Роскомнадзоре сообщали, что около 600 представительств зарубежных компаний подчинились законодательству и локализовали личные данные пользователей. Например, 29 декабря 2018 г. Apple уведомила о локализации данных пользователей на территории России и после этого была внесена в реестр операторов ПДн.

Однако, есть исключения. Соцсеть для поиска работы и нетворкинга LinkedIn была заблокирована за нарушение этого законодательства еще в 2016 г.