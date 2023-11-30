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Пенсионный фонд России потратит 223 миллиона на сервера и СХД

ПФР развивает свою ИТ-инфраструктуру. Государственный орган закупит одну систему хранения данных и 21 сервер на 223 млн руб. В настоящее время для ПФР разрабатывают новую систему автоматизации административно-хозяйственной деятельности на Linux и Postgres Pro за 1,1 млрд руб. Возможно, ведомство подготавливает свою инфраструктуру к обновлению.

ПФР потратит на ИТ-инфраструктуру 223 млрд рублей

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) закупит систему хранения данных (СХД) и 21 сервер на 223 млн руб.

Целью покупки является развитие инфраструктуры в рамках подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда России (АИС ПФР-2). В документе уточняется, что 12 из 21 серверов куплены для замены оборудования, выведенного из эксплуатации.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 28 ноября 2023 г. Участники могут подать заявки до 6 декабря. Размещение закупки осуществил межрегиональный информационный центр фонда пенсионного и социального страхования России. 7 декабря будет определен поставщик. Контракт должен быть исполнен поставщиком 21 декабря.

Технические характеристики СХД и серверов

Согласно техническому заданию, Пенсионному фонду России требуются стоечные сервера на стандартной архитектуре x86-64 с не менее, чем 20 ядрами на каждый установленный процессор и не менее, чем 2 процессорами на сервер. Частота процессора должна быть 2,5 ГГц или больше. В России не производят процессоров с подобными характеристиками. Сервер должен иметь 24 слота для модулей оперативной памяти (не менее 64 ГБ на модуль), а суммарный объем оперативной памяти должен составлять 6144 ГБ.

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Фото: vecstock / Фотобанк Фрипик
Пенсионный фонд России закупит серверов и СХД на 223 млн рублей

СХД должна быть отказоустойчивой: обеспечивать сохранение данных при одновременном выходе из строя до восьми произвольных накопителей, а при выходе из строя одного из дисков должна автоматически перераспределять данные внутри оставшихся без использования выделенных резервных дисков. Также она должна иметь 96 слотов для накопителей, при этом не менее 52 уже установленных накопителей, а каждый из жестких дисков должен быть объемом не менее 7,5 терабайт.

Будет приобретена одна система хранения данных за 95,8 млн руб. и 21 сервер за 128 млн руб. (по 6,1 млн руб. за штуку).

Информационные системы ПФР

История АИС ПФР-2 начинается в 2014 г. с тендера на 970 млн руб., но в 2015 г. тендер был отменен из-за отсутствия желающих в нем участвовать. Позднее ПФР нашел исполнителя, но уже за 230 млн руб. и по другой госзакупке.

Система предназначена для автоматизации процессов предоставления госуслуг и исполнения функций ПФР, а также для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности фонда. На 2022 г. согласно порталу государственного органа, АИС ПФР-2 обслуживает более 100 тыс. внутренних пользователей.

В мае 2022 г. CNews сообщил, что ПФР объявил новый тендер на создание системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности на Linux и Postgres Pro. Изначально на эти цели было выделено 1,2 млрд руб., но сумма упала до 1,1 млрд руб.

Согласно документам, она предназначена для автоматизации работы с государственными внебюджетными фондами, координируемыми Минтрудом. Система позволит полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронный внутренний документооборот. Разработка должна быть завершена к 31 марта 2024 г.

Дмитрий Федонин

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