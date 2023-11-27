Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским

Работникам бюджетных сфер раздадут планшетные компьютеры почти на 70 млрд руб. К закупке планируется несколько миллионов устройств, и потратить на это планируют около шести лет. Деньги выделят из бюджета.

По планшету всем и каждому

Российские власти намерены выделить из бюджета страны 67 млрд руб. на закупку планшетных компьютеров для работников бюджетных сфер, пишут «Ведомости». Гаджеты пойдут, в частности, врачам, пожарным, учителям, полицейским и пр. Притом никаких Apple iPad им не достанется – они не смогут рассчитывать даже на планшеты Xiaomi или ушедшей из России Samsung.

Одно из обязательных условий закупки – на планшет должна быть установлен отечественная операционная система. Что важно, страна происхождения устройства не уточняется, как и страна – производитель его основных компонентов, в частности, центрального процессора.

По информации издания, в общей сложности будет закуплено в пределах 6 млн планшетных компьютеров, значительная часть которых будет предназначена для учителей – гаджеты для них обойдутся налогоплательщикам в 42 млрд руб. Сама закупка растянется на несколько лет – вплоть до 2030 г.

Фото: Минздрав России Планшеты действительно могут оказаться полезными и пригодиться в работе

Как пишут «Ведомости», одаривание бюджетников планшетами с предустановленной российской ОС прописано в новой версии готовящегося нацпроекта «Экономика данных». Его презентовал лично глава Минцифры Максут Шадаев в рамках стратегической сессии в Правительстве России, состоявшейся 21 ноября 2023 г.

Цели ясны

Авторы нацпроекта намерены экипировать планшетными компьютерами всех российских учителей. Делается это для того, чтобы они могли всегда иметь доступ к требуемым образовательным материалам и вести электронный журнал. А чтобы задумка удалась, нужно, чтобы все школы имели доступ в интернет и внутреннюю сеть Wi-Fi.

Работникам медицинской сферы планшеты в таком количестве не полагаются. Их устройства обойдутся бюджету в 20 млрд руб. до 2030 г., а раздадут эти гаджеты врачам стационаров, педиатрам, а также участковым терапевтам.

Наконец, всего 5 млрд руб. будут отданы на закупку планшетов для сотрудников скорой помощи, пожарных бригад и мобильных нарядов полиции и ГИБДД. С помощью компьютеров представители этих профессий будут оперативно получать информацию о вызовах.

Точных цифр нет

Пока неясно, сколько именно компьютеров власти намерены закупить. Указанное количество в 6 млн – это прогноз одного из собеседников издания, основанный на средней стоимости планшета в пределах 10 тыс. руб.

Стоит отметить, что в случае с машинами пожарных, полицейских и медиков планшетными компьютерами должны быть оснащены, по меньшей мере, 50 тыс. из них. Это приблизительно 30% общего их количества.

Также нет информации и о том, какая именно операционная система будет устанавливаться на планшеты. Самая известная в России альтернатива Android и iOS – это «Аврора», которая в ноябре 2023 г. получила масштабное обновление интерфейса, в том числе и планшетной его версии.

Нельзя исключать, что на планшеты может быть установлен и один из многочисленных российских дистрибутивов Linux – Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» или любой другой. Все будет зависеть в первую очередь от архитектуры процессора внутри этого компьютера. Напомним, что современные отечественные «Эльбрусы» и «Байкалы» с ARM-архитектурой в настоящее время не выпускаются – тайваньская TSMC отказывается их производить, а в России необходимых для этого мощностей нет.

Из России для россиян

Пока нет информации и том, планшеты из каких стран будут допущены к этой масштабной госзакупке. За шесть лет многое может измениться, но в настоящее время в России есть несколько вендоров, выпускающих планшеты – это в первую очередь «Аквариус», «Байтэрг», Yadro и Fplus. Большая часть таких устройств работает на «Авроре», но в мае 2023 г. Yadro показала свой новый планшет Kvadra с собственной прошивкой Kvadra OS, которая базируется на открытой Android Open Source Project. Как сообщал CNews, владеющий «Авророй» оператор «Ростелеком» не видит «российскости» в подобных операционках – он намерен изгнать платформу «Ред ОС М» компании «Ред софт» из реестра отечественных программ лишь только за то, что она построена на той же AOSP. К слову, сам реестр функционирует на базе серверной редакции «Ред ОС».

Компактность учителям и пожарникам ни к чему

Планшетные компьютеры как были нишевыми устройствами, так и остались – появившись почти одновременно со смартфонами, они так и не смогли сравняться с ними по популярности и объемам продаж, в первую очередь из-за своих габаритов.

Планшеты крупнее и тяжелее смартфонов, но выбор властей в их пользу в рамках многомиллиардной госзакупки собеседники издания объясняют удобством ввода информации с использованием большого экрана.

К будущим гаджетам предъявляется несколько базовых требований, сообщил изданию руководитель по развитию E-legion Михаил Тринога – они должны быть оснащены модулями Bluetooth и Wi-Fi, микрофоном и камерой, но эти компоненты есть в 99,9% современных моделей. Также упомянута поддержка сотовых сетей для экстренных случаев, но он встречается в планшетах гораздо реже. Как правило, производители оснащают SIM-слотами и поддержкой сотовых сетей лишь некоторые комплектации своих планшетов, тогда как в смартфонах они присутствуют всегда.