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В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники

Минпромторг объявил тендер на разработку технологии производства порошка тантала, используемого в производстве электроники. Сейчас в России этот металл добывается, а на переработку отправляется за рубеж. Однако из-за санкций экспорт российских металлов, в том числе тантала, упал вдвое.

Тендер на 300 млн

Минпромторг объявил тендер на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Разработка технологии и постановка на производство низкозарядного агломерированного и сферического порошков тантала конденсаторного класса» стоимостью 300 млн руб., пишет «Коммерсант».

В министерстве изданию пояснили, что порошок тантала применяется в высокотехнологичных областях промышленности, в частности, для производства высоконадежных конденсаторов, в узлах электронной и радиоаппаратуры.

Производство танталового порошка для микроэлектроники планируется создать в России к 2025 г. Сейчас отечественных аналогов этой продукции не существует.

«Планируется, что в рамках НИОКР будет разработана технология изготовления танталовых порошков, на основе которой будет создано промышленное производство, в том числе с использованием механизмов поддержки по линии Минпромторга»,— сказали представители Минпромторга.

Добывать и перерабатывать

В России развита добыча «сырого тантала», который отправляется на переработку в третьи страны, после чего в виде порошка поступает на заводы — производители электронных компонентов, пояснил директор Ассоциации «Консорциум российских разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов.

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Фото: Соликамский магниевый завод
Отечественное производство порошка из тантала для микроэлектроники планируется создать к 2025 г.

Тантал — один из наиболее важных материалов для микроэлектронной промышленности. Его свойства позволяют использовать металл в чипе в качестве барьера между кремнием и медью. Металл относится к списку химических элементов, запасы которых ограничены и могут быть исчерпаны на Земле в ближайшие 100 лет.

Из-за санкций экспорт российских металлов, в том числе тантала, используемого в иностранной электронике, упал вдвое. Некоторые компании, включая Apple, начали отказываться от российского сырья. В США действует запрет на тантал из России.

Обработанный порошок производят H.C.Starck GmbH (ФРГ), Hunan Kuntal Engineering Co. Ltd (КНР), Ningxia Corp. (КНР), Ульбинский металлургический завод (Казахстан).

Производство порошка в России будет прибыльным только в случае экспорта готовой продукции, например, в Китай, считает Изумрудов, так как внутренний рынок «не нуждается в таких объемах». Источник «Коммерсанта» в производителе микроэлектроники оценивает годовой объем рынка танталовых конденсаторов в России в 7 млрд руб.

Претенденты

Самым вероятным исполнителем заявленных в тендере Минпромторга ОКР собеседник издания, независимый промышленный эксперт Максим Шапошников назвал «Росатом».

В мае 2023 г. корпорация получила контрольную долю в уставном капитале ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК). Сообщение об этом есть на сайте компании. ЛГОК поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод» лопаритовый концентрат, где из него извлекают тантал, ниобий, титан.

ОКР может заняться и один из профильных вузов или институтов при РАН, считает другой собеседник «Коммерсанта» — гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

По словам эксперта, на базе вузов может быть в перспективе развернуто и производство материала: «Мы неоднократно поднимали тему развития в России микротоннажных производств материалов на базе вузов или технопарков. Их будет достаточно для удовлетворения нужд российских производителей микроэлектроники».

Анна Любавина

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