«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

На CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал о работе госкорпорации с вендорами отечественных ИТ-продуктов.

«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта»

В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал, что компания вынуждена становиться вендором собственного ИТ-ландшафта по той причине, что нужно обеспечивать взаимодействие между решениями разных разработчиков.

«В этом плане такая совместная работа с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков — это тренд текущего времени. Интересным критерием при выборе вендора стала возможность ИТ-компании поддерживать и оперативно решать проблемы своего продукта», - развивает мысль Евгений Абакумов. По его словам, в таких ситуациях требуется дополнительная экспертиза от служб эксплуатации и развития ИТ-ландшафта «Росатома».

«Раньше проблемы с программным обеспечением (ПО) решались обращением в техническую поддержку, а сейчас мы вместе с российскими вендорами в случае особенностей работы отечественных решений занимаемся этими вопросами вместе, включая глубокую разработку. Это и хорошо и плохо: плюсы в том, что это импульс воздействия, а минусом является потеря времени, которое могло бы пойти на улучшение качества и количества отечественных решений», - считает Евгений Абакумов. По его мнению, это неизбежный этап развития рынка на нынешний момент.

Представитель «Росатома» поведал, что команда ИТ-разработчиков Росатома находится в постоянном взаимодействии с российскими вендорами и на сегодняшний день активно сотрудничает с компаниями «1С», IVA Technologies, «Новые облачения решения» (разработчик офисного пакета «МойОфис»), «Группа Астра», «Ситроникс», Unlimited Production, VK, CSoft и другими.

Помощь «Росатома» вендорам

Докладчик из госкорпорации рассказал, что в 2018 г. «Росатом» запустил собственную программу по импортозамещению зарубежного софта. «В самом начале этого пути мы поняли, что на рынке не хватает решений, которые были бы совместимы друг с другом или отвечали бы нашим запросам. Когда мы понимаем, что таких решений на рынке нет, то мы прибегаем к собственной разработке», - сообщил представитель компании.

На базе отечественной платформы Express внедрен мессенджер Atom Space, где пользователи могут не только обмениваться сообщениями, но и оформлять отпуска или командировки, просматривать расчетные листы, заказывать справки и многое другое. В декабре 2022 г. CNews писал об этой разработке.

Представитель «Росатома» рассказал о проектах, которые реализовала компания. На базе IVA R была внедрена платформа видео-конференц-связи Atom ВКС, которая объединила в себе все востребованные пользователями функции: обмен сообщениями, демонстрацию видео, презентаций, рабочего стола и документов.



В 2023 г. в отрасли стартовало самое крупное внедрение отечественной облачной ERP-системы в России и для этого совместно с «1C» была создана компания ООО «Гринтех». Здесь разработчики АО «Гринатом» (ИТ-интегратор «Росатома») вместе с разработчиками «1C» создают ERP-системы, подходящие под специфику атомной отрасли.

Также в «Росатоме» активно ведется работа над переводом автоматизированных рабочих мест на использование российских ИТ-решений. Новое рабочее место, созданное в рамках проекта ТАРМ (типовые автоматизированные рабочие места), включает в себя систему виртуализации, офисный пакет, операционную систему, систему защиты от несанкционированного доступа, антивирусное программное обеспечение и ряд других функций.

Основные цели «Росатома» в ИТ

«Росатом» работает по трем основным направлениям в ИТ: технологическая независимость, устойчивость инфраструктуры и технологии будущего.

Одним из них является импортозамещение ПО. Доля закупок отечественного ПО с доли в 48,7% в 2020 г. выросла до 85% в 2022 г., но прогнозируется на этом же уровне в 2023 г. Государством поставлены цели по достижению доли отечественного ПО в 85% к 2024 г., и 100% к 2027 г.

Если говорить об устойчивости инфраструктуры, то «Росатом» является участником всех федеральных инициатив, развивает свой ИТ-ландшафт и выполняет все задачи государства, как госкорпорация. «Мы готовы исполнять любые поручения правительства и других руководящих органов, которые нам отводят роль в развитии экосистемной составляющей», - заявил Евгений Абакумов.

Касательно технологий будущего, он упомянул, что Минцифры и Минэкономразвития России просят внедрять искусственный интеллект (ИИ) и сказал, что «Росатом» выполняет эти указания. В ходе своего доклада Евгений Абакумов рассуждал на тему квантовых и фотонных компьютеров, а также добавил, что «сейчас мы живем в инфраструктуре 1960-1970 гг.» и призвал задуматься, как долго это будет сохраняться.

CNews FORUM 2023 побил все рекорды

В 2023 г. CNews FORUM снова собрал для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти уже в шестнадцатый раз.

CNews сообщал о том, что в этом году форум стал рекордным по числу посетителей: он собрал свыше 1700 участников. Было заслушано около 120 экспертных докладов. У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с 60 стендами российских компаний. В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM 2023 состоялся традиционный диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили спикеры лидирующих компаний в индустрии: заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.