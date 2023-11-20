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Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ»

Цифровой продукт позволит эффективно решать задачи инженерного моделирования электромагнитных процессов в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Презентация 1 декабря

Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и математического моделирования «Логос Электромагнитное излучение» («Логос ЭМИ») – нового модуля флагманской CАЕ-системы Росатома «Логос». Презентация «Логос ЭМИ» состоится 1 декабря 2023 года в рамках общероссийской конференции по математическому моделированию, которая пройдет по инициативе госкорпорация в павильоне ВДНХ «Атом».

Новый модуль предназначен для численного моделирования электромагнитных процессов, возникающих при решении инженерных задач в высокотехнологичных отраслях российской промышленности – авиастроительной, судостроительной, ракетно-космической, приборостроительной.

Импортонезависимая и кроссплатформенная

Выпускаемая в конце 2023 года первая коммерческая версия дистрибутива «Логос ЭМИ» позволит решать следующие задачи: расчеты отражения, поглощения и дифракции электромагнитных волн, эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) на трехмерных объектах сложной формы, расчеты параметров антенно-фидерных устройств (АФУ). В ближайших планах разработчиков реализация возможности решения задач электромагнитной стойкости изделий, электромагнитной совместимости аппаратных средств и др.

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Фото: Пресс-служба госкорпорации «Росатом»
Презентация «Логос ЭМИ» состоится 1 декабря 2023 года

«Логос ЭМИ» является импортонезависимой кроссплатформенной разработкой. Модуль поддерживает работу в среде операционных систем Windows, Linux, в том числе на высокопроизводительных кластерах. А развитый интерфейс на основе платформы «Логос» позволит работать с геометрическими моделями из сторонних CAD-систем.

Это шестой модуль линейки цифровых продуктов Росатома «Логос». К концу 2023 года внедрение различных модулей продукта на предприятиях и в университетах достигнет 200, из них 50 касается вузов, которым лицензии «Логоса» для образовательной деятельности передаются на безвозмездной основе.

«Постоянно взаимодействуя с промышленниками, мы ощущали запрос рынка на ПО для численного моделирования электромагнитных процессов. Разработка «Логос ЭМИ» происходила в диалоге с предприятиями, а это значит, что рынок получит продукт с функционалом, который необходим для решения реальных промышленных задач. С выходом нового модуля также повышаются конкурентные качества «Логоса», – отметил исполнительный директор по математическому моделированию компании «Русатом - Цифровые решения» (Росатом) Дмитрий Фомичев.

«Использованные в модуле подходы позволяют уже на текущем этапе решать широкий спектр задач, связанных с расчетами эффективной поверхности рассеяния и параметров антенно-фидерных устройств. Ведется работа по повышению скорости расчетов с использованием технологий параллельных вычислений. Разработчики будут включены в техническое обслуживание предприятий-заказчиков «Логос ЭМИ» на этапах внедрения и применения продукта – мы стремимся к тому, чтобы была учтена специфика конкретных производств и предприятия получали максимальный эффект от использования нового модуля. На следующих этапах состоится расширение функциональных возможностей модуля, в том числе применительно к расчетам электромагнитной стойкости и совместимости изделий», — рассказал представитель организации-разработчика Гребенников Андрей Николаевич.

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