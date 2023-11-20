Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября
CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.
CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис 2023» 28 ноября.
Основные вопросы конференции:
Современный офис
- Как меняются требования к современному офису?
- Действительно ли в современном офисе повсюду «цифра»?
- Как цифровизация меняет привычные бизнес-процессы?
- Все ли сотрудникам нужна цифровизация?
- Особенности организации гибридной работы?
- Насколько экономически эффективна цифровизация офиса?
Технологии цифрового офиса
- Цифровые технологии для современного офиса.
- Цифровая HR-служба.
- Как сохранить корпоративную культуру.
- Средства коллективной работы.
- Корпоративные коммуникации в цифровом офисе.
- Электронный документооборот как необходимый атрибут цифрового офиса.
- Как контролировать работу удаленных сотрудников.
- Роботы в цифровом офисе.
- Риски ИБ и как с ними бороться.
Проекты и кейсы
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- Как оценить эффективность затрат на создание цифрового офиса.
- Как сформировать список актуальных проектов.
- Аутсорсинг или собственная разработка.
- Обучение сотрудников новым методам работы.
- Цифровая корпоративная культура.
- Что ждет от работодателя поколение Z.
Среди спикеров конференции:
Максим Пижанков, заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий», ЦБ РФ;
Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации, «Согаз»;
Александр Луганцев, начальник отдела, «ВТБ Специализированный депозитарий»;
Даниэль Саттаров, руководитель подразделения «Пользовательские сервисы», ДОМ.РФ;
Василий Корнейчук, ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, «Норникель»;
Никита Токарев, руководитель ЦК Мобильных решений, НЛМК;
Владимир Наумов, руководитель проектного офиса, ZenDen;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Алла Великанова, независимый эксперт по обучению и развитию персонала;
Елена Ковалева, менеджер по продукту, «Лига Ставок»;
Александр Григорян, соучредитель и директор по развитию digital-интегратора «Улей»;
Алексей Пантелеев, коммерческий директор, Profsoft;
Павел Голуб, директор по развитию, arcsinus.
Актуальный список спикеров мероприятия доступен на странице.
Список участников обновляется по ссылке.